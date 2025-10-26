Grokipedia : l’utopie dangereuse du savoir automatisé

Avec Grokipedia, Elon Musk mise sur l’intelligence artificielle pour redéfinir la connaissance en ligne, au risque d’en altérer la fiabilité.

Tl;dr Elon Musk veut lancer Groikipedia, une encyclopédie IA censée rivaliser avec Wikipédia en s’appuyant sur les données en temps réel de X.

Le déploiement a été repoussé à cause de biais persistants dans les données, révélant la difficulté d’assurer une “vérité maximale”.

Sans contributeurs humains ni vérification transparente, le projet soulève des inquiétudes sur la fiabilité, les biais et le contrôle de l’information.

Un projet ambitieux qui suscite déjà la polémique

L’annonce du report de Grokipedia a surpris, mais il fallait s’y attendre tant les ambitions affichées par Elon Musk sont immenses. L’homme d’affaires, via son équipe de xAI, entend lancer une alternative à Wikipédia, intégralement pilotée par l’intelligence artificielle. Cette encyclopédie nouvelle génération promet de s’appuyer sur des données en temps réel issues du réseau social X, avec pour mission affichée d’éliminer ce qu’Elon Musk qualifie de « propagande ». Mais avant même sa mise en ligne, le projet fait déjà couler beaucoup d’encre.

Lancement repoussé : quelles raisons invoquées ?

Quelques jours à peine avant la sortie prévue de la version bêta, le patron de X a stoppé net le déploiement. Le motif ? Selon ses propres mots publiés sur sa plateforme, il subsisterait « trop de propagande héritée » dans les données ayant servi à entraîner l’IA. Cet aveu jette une lumière crue sur la complexité d’un tel projet : comment garantir une « vérité maximale », selon les vœux de Musk, sans tomber dans l’écueil inverse – celui d’une absence totale de garde-fous ? À ce stade, la transparence des sources, la vérification des faits et un modérateur humain semblent absents du dispositif.

Des risques inhérents à un modèle piloté par l’IA

Le pari est audacieux, mais n’est-il pas aussi risqué ? Contrairement à Wikipédia, reposant sur une communauté mondiale de contributeurs et un système robuste de citations, Grokipedia serait animée exclusivement par le chatbot Grok, capable d’aspirer et reformuler le contenu du web en temps réel. Cette approche présente plusieurs écueils potentiels :

Difficulté à filtrer efficacement les biais ou erreurs déjà présents en ligne ;

Absence de mécanismes transparents pour corriger ou retracer l’information ;

Dérives possibles vers une vision partiale des faits.

Les premiers tests menés avec Grok ont d’ailleurs déjà mis en lumière certaines réponses erronées ou politiquement orientées.

L’avenir du savoir à l’ère de l’IA générative ?

Même si Grokipedia n’a pas encore vu le jour, elle cristallise déjà un débat crucial : qui, demain, contrôlera notre accès au savoir ? Avec près de 45% des actualités générées par l’IA jugées inexactes selon certaines études, le projet mené par Elon Musk pourrait bien bouleverser non seulement notre rapport aux encyclopédies numériques mais aussi nos critères de vérité. Difficile pourtant d’imaginer qu’une simple promesse technologique suffise à lever tous les doutes – et si Grokipedia réussit son pari, c’est tout l’écosystème du web qui devra se réinventer.