ChatGPT détourne les lecteurs de Wikipédia : quelles conséquences pour les internautes ?

L’essor fulgurant de ChatGPT modifie les habitudes de recherche d’informations en ligne, provoquant une baisse de fréquentation sur Wikipédia. Cette évolution soulève des questions sur l’accès, la fiabilité et la diversité des sources pour les internautes.

Tl;dr Wikipedia perd du trafic au profit de ChatGPT.

Les articles « style ChatGPT » sont moins lus et édités.

L’écosystème d’information en ligne est en pleine mutation.

ChatGPT change la donne dans la quête d’informations

Depuis le lancement de ChatGPT, un changement notable s’opère dans nos habitudes de recherche en ligne. Une étude menée par des chercheurs de la Columbia Business School, du MIT et du Dartmouth College révèle que les articles de Wikipedia au ton le plus proche de celui de l’intelligence artificielle connaissent une baisse régulière de leur audience. Ce glissement s’accompagne d’une diminution des contributions sur la plateforme, en particulier pour les pages jugées « ChatGPT-like ».

L’IA s’impose pour les réponses rapides

Derrière cette évolution, une dynamique s’installe : lorsqu’un sujet peut être traité avec la brièveté et le ton conversationnel propres à ChatGPT, un nombre croissant d’internautes privilégient désormais ce recours à l’IA plutôt que la consultation classique de Wikipedia. Grâce à une simple requête, il devient possible d’obtenir instantanément des informations sur des centaines de sujets, sans passer par la lecture fastidieuse d’un article encyclopédique.

Les chercheurs ont eu recours au machine learning pour classifier les pages selon leur ressemblance stylistique avec ChatGPT. Résultat : celles adoptant un ton amical et synthétique voient leur fréquentation chuter bien plus nettement que les autres. L’activité éditoriale, déjà fragile sur certains sujets, s’en trouve également affectée.

Un impact nuancé, mais réel pour Wikipedia… et l’IA elle-même

Pour autant, cette tendance ne concerne pas toute l’encyclopédie. De nombreux internautes continuent à considérer Wikipedia comme une source incontournable lorsque profondeur, contexte ou vérifiabilité priment. Mais si la participation se contracte durablement, c’est tout l’édifice collaboratif qui pourrait vaciller — au risque d’appauvrir l’une des principales bases documentaires sur lesquelles repose l’entraînement des IA.

Voici les points principaux mis en lumière par cette étude :

Baisse du trafic : Les pages « ChatGPT-like » sont délaissées au profit des réponses instantanées.

Éditions en recul : Moins d'engagement éditorial là où l'IA concurrence directement Wikipedia.

Sélectivité : Certains contenus résistent grâce à leur richesse et à leurs sources.

L’écosystème du savoir bouleversé : quelle suite ?

La transition vers une recherche pilotée par l’intelligence artificielle ne signe pas encore la fin de Wikipedia, loin de là. Cependant, elle souligne combien le contexte, la collaboration et la crédibilité conservent toute leur importance dans le paysage numérique actuel. Face à cette transformation rapide — qui n’a rien d’anodin — il faudra surveiller comment usagers et concepteurs d’outils informationnels ajusteront leurs pratiques… quitte à rebattre les cartes du savoir en ligne.