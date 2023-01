Le site desktop de Wikipedia se refait une (petite) beauté

Wikipedia s'offre un redesign après dix ans sans changer. Aucune suppression de fonctionnalité, modifications légères, plus grande facilité d'utilisation.

Wikipedia s’offre enfin un redesign après dix ans sans bouger, mais le changement est peut-être identifiable précisément parce qu’il ne change que très peu l’expérience principale du site. Cette nouvelle version semble très familière et vient éliminer certaines frustrations communes.

Un nouveau header collant offre un accès rapide aux sections recherche et article, tandis que la recherche revue affiche les images et les descriptions pendant que vous tapez. Il est aussi plus facile de changer de langue et la table des matières vous permet de naviguer plus facilement à l’intérieur du contenu d’une page.

TechCrunch précise aussi certaines modifications bien moins évidentes. Il y a par exemple le menu latéral qu’il est possible de faire disparaître de l’écran, vous évitant les distractions pendant que vous lisez. La taille de police par défaut est aussi plus grande, pour réduire la fatigue oculaire.

Cette mise à jour de Wikipedia est en cours de déploiement pour les utilisateurs anglophones. Wikipedia l’a déjà déployée pour 300 des 318 langues actives du site, dont le français, selon toute vraisemblance. À noter, l’équipe cherche encore à obtenir les retours des utilisateurs. Ne soyez donc pas surpris si le site continue d’évoluer.

La Wikimedia Foundation reste très claire : elle n’a retiré aucune fonctionnalité et les modifications ont entraîné des gains réels très intéressants dans les tests réalisés avec des groupes de bénévoles du monde entier. Les utilisateurs avaient utilisé la recherche 30 % plus souvent et fait défiler les pages 15 % moins souvent. Ce redesign vise à moderniser Wikipedia en rendant le site plus accessible à une “nouvelle génération” d’internautes qui ne sont pas toujours forcément familiers avec le web, selon les créateurs. Vous ne remarquerez peut-être pas ces changements si vous avez vraiment l’habitude du site, mais celles et ceux qui ne l’utilisent que de manière ponctuelle devraient apprécier la facilité apportée.