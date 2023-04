La liseuse Kindle Scribe peut désormais recevoir des documents directement depuis Microsoft Word et ce n'est pas tout !

La tablette hybride Kindle Scribe d’Amazon reçoit actuellement une mise à jour logicielle très intéressante qui vient lui conférer de nouveaux outils. La fonctionnalité la plus sympathique étant peut-être la possibilité d’envoyer des documents directement depuis Microsoft Word sur la liseuse électronique en quelques clics. Cela vous permet de lire des documents à la volée et de les annoter physiquement en utilisant l’écran tactile et un stylet Scribe. Parfois pour modifier un document ou pour dessiner un schéma à main levée.

Cette fonctionnalité est similaire à celle proposée par l’outil web existant “Send to Kindle”, qui permet, comme son nom l’indique, de transférer des fichiers entre des appareils externes et la liseuse, mais tout se fait ici directement dans Microsoft Word. Vous trouverez cette fonction d’export dans l’onglet export, mais il faut, pour en profiter, être abonné à Microsoft 365.

L’annotation physique de documents PDF s’améliore aussi avec cette mise à jour grâce à un nouveau bouton de gestion du contraste. Ce curseur permet d’augmenter la lisibilité du document en lui-même ou des notes physiques que vous viendriez ajouter au document via le stylet. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les PDF importés via “Send to Kindle” ou pour les documents PDF existants disponibles dans le Kindle Store.

Et ce n’est pas tout !

Le Kindle Scribe est aussi salué pour sa grande surface d’écran et cette mise à jour donne davantage de manière d’interagir avec cette dalle de 10,2 pouces. Il y a une nouvelle disposition multi-colonne pour afficher deux pages à la fois. Cette fonctionnalité n’est cependant proposée qu’en orientation paysage.

Enfin, on citera la toute nouvelle implémentation d’un outil de visionnage plus global pour la gestion des pages de carnets, permettant de voir neuf pages à la fois et de procéder à des actions sur chacune d’elle ou par lot. Vous pouvez désormais ajouter ou insérer des pages dans des carnets existants, déplacer des pages et supprimer des pages.

Amazon répond très bien aux demandes des utilisateurs en ce qui concerne le Kindle Scribe. Ces derniers mois, la liseuse a notamment eu droit à de nouvelles brosses numériques, des sous-dossiers et plus encore. Espérons que cela continue.