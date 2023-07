La prochaine mise à jour majeure de Microsoft Office introduira une nouvelle police. Un changement uniquement visuel qui aura une grande importance.

Si vous avez utilisé l’une ou l’autre des suites de productivité de Microsoft depuis les années 2000, préparez-vous à un grand changement. Un grand changement visuel tout du moins. En effet, après 15 ans, Microsoft a décidé de remplacer la police par défaut dans ses apps 365 et Office, Calibri, par quelque chose de nouveau : Aptos. C’est peut-être une police sans-serif très simple, mais la firme de Redmond est convaincue que vous l’aimerez grâce à sa flexibilité.

Aptos fonctionne avec de nombreuses langues. Il y a quatre graisses différentes et plusieurs variantes de serif si vous avez besoin de quelque chose de moins moderne. Son créateur, Steve Matteson, à qui l’on doit les premières polices TrueType de Windows, est très poétique au sujet d’Aptos, expliquant avoir intégré “un peu d’humanité” et évoquant des personnalités comme Carl Kasell et même Stephen Colbert, mais le résultat final est une police qui doit, théoriquement, être plus facile à lire et davantage attirer l’œil, que vous écriviez une rédaction pour l’école ou une présentation d’entreprise.

Cette police était déjà disponible en tant que Bierstadt dans le cadre d’une initiative de test, mais elle arrive comme police par défaut dans Excel, Outlook, PowerPoint et Word pour des centaines de millions d’utilisateurs dès aujourd’hui. Tout devrait pouvoir la voir dans les mois à venir. Elle sera par ailleurs toujours disponible sous son ancien nom, tout comme les quatre autres qui avaient été testées – Grandview, Seaford, Skeena et Tenorite -. Comme Calibri, Aptos sera affichée en haut du menu des polices, mais ne sera pas imposée.

Un changement uniquement visuel qui aura une grande importance

Dans la mesure où il ne s’agit que d’une police, Aptos n’aura aucun impact sur votre capacité à réaliser vos différentes tâches de bureautique. Ceci étant dit, puisque c’est un élément très visuel, cette nouvelle police par défaut changera l’apparence d’outils que vous utilisez au quotidien. Et comme avec la police San Francisco d’Apple, il s’agit aussi de refléter un paysage technologique en pleine évolution avec une police qui doit pouvoir s’adapter à des appareils et des tailles d’écrans très divers.