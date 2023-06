Sept nouveaux outils PowerToys pour aller plus loin avec Windows

Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux utilitaires dans sa collection de PowerToys. Les derniers arrivés sont particulièrement intéressants. Petite présentation.

Les PowerToys de Microsoft sont une suite d’utilitaires qui ajoutent des fonctionnalités très intéressantes à votre PC. PowerToys est gratuit, mais avec Microsoft qui continue d’ajouter régulièrement de nouveaux outils, on a l’impression que le logiciel pourrait être payant. Et les derniers utilitaires introduits sont tout aussi intéressants.

Mouse Without Borders

Cet outil vous permet d’utiliser le même combo clavier/souris sur différents ordinateurs. Vous pouvez ainsi contrôler jusqu’à quatre ordinateurs avec Mouse Without Borders et cet outil permet même de partager les données et fichiers du presse-papiers avec toutes ces machines.

Peek

Si vous passez de macOS à Windows, l’aperçu de fichiers de l’OS d’Apple peut vous manquer. Sur Mac, vous pouvez sélectionner n’importe quel fichier et appuyer sur la barre d’espace pour avoir un aperçu rapide. Peek apporte la même fonctionnalité sur Windows. Vous pouvez sélectionner n’importe quel fichier sur PC et appuyer sur Ctrl+Espace. S’il y a plusieurs fichiers dans un dossier, vous pouvez appuyer sur les touches flèches gauche ou droite pour naviguer d’un aperçu à un autre.

Paste as Plain Text

Comme son nom l’indique, cet utilitaire retire tout le formatage de ce que vous avez copié dans le presse-papiers. Cela facilite le collage d’un texte non formaté dans une autre app. Le raccourci par défaut est Windows+Ctrl+V.

Mouse Jump

Si vous avez un écran ultra-large ou plusieurs écrans, vous pouvez utiliser Mouse Jump pour que le curseur parcoure rapidement de grandes distances. L’outil crée un petit aperçu de tout l’écran et permet de déplacer rapidement le curseur n’importe où sur l’écran.

File Locksmith

Si vous avez déjà eu des erreurs vous empêchant de supprimer des fichiers parce qu’ils sont utilisés par un programme non spécifié, File Locksmith peut vous aider à identifier les processus concernés. Il suffit de faire un clic droit sur un fichier et de sélectionner “What’s using this file?”.

Registry Preview

Cet utilitaire est réservé aux utilisateurs les plus aguerris. Si vous éditez régulièrement la base de registre de Windows, vous pouvez utiliser Registry Preview pour ouvrir les fichiers .reg (vous verrez tous les fichiers en cours d’édition) et visualiser les valeurs individuelles dans chacun d’entre eux.

Hosts File Editor

Chaque fois que vous visitez un site web, votre PC vérifie son fichier hosts pour savoir à quelle adresse IP il se connecte. Vous pouvez éditer ce fichier si vous avez besoin de bloquer certains sites web sur l’ordinateur, par exemple. L’outil Hosts File Editor de PowerToys simplifie l’opération en proposant une interface dédiée plutôt qu’un fichier texte que vous modifiez normalement avec Notepad.