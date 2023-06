Microsoft va faire disparaître l'app Cortana pour Windows à la fin de l'année. Pour celles et ceux qui l'utilisent encore, il faudra passer à Copilot.

Apparemment, l’introduction de Windows Copilot semble signer la fin de Cortana sur l’OS desktop de Microsoft. Dans un nouveau document d’aide découvert par Windows Central, le géant de la tech a annoncé qu’il allait cesser la prise en charge de l’app indépendante Cortana pour Windows à la fin de l’année 2023. La firme de Redmond avait lancé l’assistant vocal Cortana pour les appareils sur Windows mobile en 2014. Celui-ci était censé être la réponse du géant à Apple Siri et il est même apparu avant Amazon Alexa, mais il n’est jamais parvenu à atteindre la maturité ni la popularité de ces deux-là.

Au fil des ans, Microsoft réduisait la voilure autour de son assistant vocal jusqu’à mettre fin aux apps Android et iOS en 2021. L’entreprise l’avait même retiré des appareils des fabricants tiers, comme les enceintes connectées. Pour Windows, Microsoft avait changé son statut, en en faisant un assistant virtuel natif et avait poursuivi son cycle de vie dans sa propre app pour les ordinateurs. C’est à cette même app qu’il faudra dire adieu à la fin de l’année.

Dans son annonce, Microsoft précise que les utilisateurs auront toujours accès à “de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui disposent tous deux de capacités d’intelligence artificielle”. Le géant mentionne notamment que le nouveau Bing est désormais propulsé par la technologie GPT-4 d’OpenAI. Microsoft avait introduit son outil Microsoft 365 Copilot, capable de créer du contenu dans les apps Office via de simples invites textuelles en mars dernier.

Fin mai, la firme de Redmond révélait durant sa conférence Build dédiée aux développeurs qu’elle travaillait à intégrer plus en profondeur l’IA dans Windows 11, en introduisant notamment un outil Copilot dans la barre latérale de sa plateforme. Les utilisateurs peuvent lui demander de réaliser diverses tâches directement dans l’OS, comme changer le fond d’écran de l’ordinateur ou même éditer des photos et résumer des documents, et ce, sans avoir à lancer des apps ou chercher tel ou tel paramètre. Rares devraient être les utilisateurs qui regretteront Cortana. Celles et ceux qui l’utilisent encore aujourd’hui pourront commencer à utiliser Copilot, qui arrive en version preview pour Windows 11 dans le courant du mois.