Microsoft déploie un correctif temporaire pour le bug de la caméra des Surface Pro X, en attendant une solution permanente.

Microsoft a déployé une mise à jour corrective importante pour les appareils Surface Pro X qui permet aux utilisateurs de récupérer l’accès à la caméra. Le 23 mai, de nombreux possesseurs de Surface Pro X signalaient que la caméra avait cessé de fonctionner, purement et simplement. Selon plusieurs témoignages sur Reddit, Twitter et les forums d’aide de la firme de Redmond, même la réinstallation des drivers de la caméra n’avait aucun effet. Modifier directement la date système pour la ramener avant le 22 mai semblait fonctionner, mais cela amenait tout un tas d’autres soucis, notamment en ce qui concerne l’authentification et les planifications.

Dans la note de description du correctif, le géant de la tech explique que les appareils affectés sont propulsés par des puces Qualcomm 8cx Gen 1, Qualcomm 8cx Gen 2, Microsoft SQ1 et Microsoft SQ2. Cette mise à jour sera appliquée aux appareils concernés et les possesseurs de l’un d’entre eux peuvent vérifier qu’elle a bien été installée en visitant l’historique de l’utilitaire de résolution des problèmes et en cherchant une entrée indiquant “automatically change system settings to fix a problem on your device”.

En attendant une solution permanente

Comme ArsTechnica le précise, les utilisateurs commencent à signaler sur le forum de Microsoft que cette solution fonctionne, mais certains d’entre eux rapportent une caméra qui semble tourner au ralenti – en slow motion – en dehors de Teams ou Zoom. La firme de Redmond admet par ailleurs dans son annonce que cette solution n’est pas parfaite, ce n’est, après tout, qu’un correctif temporaire. Techniquement, celui-ci vient “désactiver certaines fonctionnalités de la caméra ou diminuer la qualité d’image”, mais cela rend la caméra de nouveau opérationnelle avant que Microsoft ne déploie un correctif permanent. Le géant de la tech travaille actuellement avec les fabricants d’appareils pour publier des drivers mis à jour qui devraient restaurer toutes les fonctionnalités de la caméra. Ceci étant dit, ces drivers n’ont encore aucune date de disponibilité annoncée, Microsoft communiquera sur le sujet le moment venu.