Microsoft s'attaque enfin à la sauvegarde dans le cloud avec Windows Backup. L'équivalent de Time Machine pour Windows, et dans le cloud.

Microsoft est un système d’exploitation très complet, avec de nombreuses années, de nombreuses versions pour ajouter des fonctionnalités et les peaufiner. Il n’y a pas un aspect qui ne soit présent dans l’OS, parfois très bien abordé, parfois moins bien, tantôt totalement en profondeur, tantôt plus en surface. Quoi qu’il en soit, il y a toujours place à l’amélioration. Aujourd’hui, c’est la sauvegarde qui se voit nettement améliorée, avec l’arrivée d’un utilitaire qui devrait être très pratique.

La firme de Redmond permet déjà, par exemple, de restaurer automatiquement des applications depuis le Microsoft Store. Mais avec l’application de sauvegarde du PC dans le cloud Windows Backup, les utilisateurs pourront bientôt aller bien plus loin que la simple restauration des applications.

Selon le géant américain, Windows Backup est une solution de sauvegarde étendue pensée et conçue pour faciliter la transition d’un appareil vers un autre. Lorsque vous changez de PC, par exemple. Outre les applications, Windows Backup s’occupe aussi de sauvegarder dans le cloud et de restaurer (quand vous en aurez besoin) vos fichiers et dossiers, vos paramètres ou encore vos identifiants de connexion.

Mieux encore – pour certains, d’autres trouveront cela plutôt anecdotique -, Windows Backup sauvegarde même le positionnement des applications dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer. Ainsi, vous retrouverez votre interface exactement dans le même état, si l’on peut dire, après une restauration. Pour les applications qui ne proviennent pas du Microsoft Store, par contre, la situation est moins claire, à l’heure actuelle.

L’équivalent de Time Machine pour Windows, et dans le cloud

Une chose est sûre, en tous les cas, pour Microsoft, il s’agit de préserver le sentiment de familiarité de l’utilisateur, même après un changement de PC : “L’objectif de ces changements est de faire atterrir les utilisateurs sur un bureau qui leur est familier et de leur permettre de retrouver leur productivité en quelques minutes sur leur nouveau PC.”

Les utilisateurs de Mac, eux, y verront là une énorme ressemblance avec l’outil Time Machine de macOS, bien que ce dernier stocke les sauvegardes sur un disque dur externe ou une clef USB.

Quoi qu’il en soit, cette nouveauté très intéressante est actuellement présente dans Windows 11 Insider Preview Build 23466. Si les retours sont suffisamment bons, elle devrait être déployée et accessible à tout un chacun dans quelque temps. Encore un peu de patience !