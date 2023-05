L'intelligence artificielle arrive dans le Microsoft Store sur Windows. Microsoft a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir.

Microsoft a dévoilé quelques-uns de ses plans concernant l’intelligence artificielle (IA) durant sa conférence Build hier soir. Pour résumer, tous les aspects des affaires du géant américain vont être impactés par l’IA. En plus d’introduire son Copilot dans Windows 11 et Edge, l’entreprise a donné quelques détails concernant son arrivée dans son Store, à commencer par le nouveau Hub IA.

L’intelligence artificielle arrive dans le Microsoft Store sur Windows

Ce dernier sera “une nouvelle section dans le Microsoft Store dans laquelle nous mettrons en avant les meilleures expériences d’IA conçues par la communauté de développeurs et Microsoft”, expliquait la société dans un communiqué de presse. Le géant utilisera cette zone pour “informer les clients sur la manière de se lancer et d’avancer dans leur aventure IA, leur proposant d’utiliser l’IA dans des opérations de tous les jours pour améliorer leur productivité, augmenter leur créativité et bien davantage.” Parmi les exemples donnés, des apps comme Luminar Neo, Descript, Podcastle, Copy.ai, Kickresume, Play.ht et d’autres services qui permettent aux utilisateurs de faire appel à l’IA pour créer du contenu.

Le Store proposera aussi des résumés générés par l’IA qui prennent en compte les commentaires des utilisateurs d’apps et de jeux pour offrir une vue concise globale. Ainsi, les utilisateurs n’auront pas à parcourir les “milliers de commentaires” que peuvent avoir les apps les plus populaires.

Si vous êtes dans le programme Windows Insider, vous pourrez tester une nouvelle fonctionnalité en bêta qui viendra restaurer les icônes de vos apps du Store lorsque vous passez sur un nouvel appareil Windows 11. Cela fonctionnera si vous arrivez d’un appareil Windows 10 ou 11 et lors de la configuration, les icônes des apps du Store seront “automatiquement restaurées exactement où elles étaient – dans le menu Démarrer et la barre des tâches.”

Microsoft a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir

Les développeurs auront aussi une aide de l’IA, comme des mots clef générés automatiquement et des Search Tags suggérés dans le Centre Partenaire. Ces fonctions utiliseront l’IA pour “analyser les métadonnées, ainsi que d’autres signaux, et vous aidera à améliorer le référencement de votre app dans les résultats de recherche du Microsoft Store.” L’entreprise ajoute aussi la possibilité de lister votre app dans plusieurs catégories.

Les publicités du Microsoft Store s’étendent aussi. Tout d’abord, elles arriveront dans les résultats de recherche sur Bing dès le mois prochain. Les gens qui utilisent leur navigateur pour chercher quelque chose auront donc aussi des propositions d’applications pertinentes. Le mois prochain, ces publicités débarqueront en dehors des États-Unis, dans 150 pays au total. Les développeurs auront aussi la possibilité d’afficher du contenu enrichi dans la section spotlight du Store.

La plupart des fonctionnalités grand public annoncées pour le Microsoft Store seront disponibles “prochainement”, sans plus de précision, pour l’heure. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui clair que le géant américain a l’intention d’introduire l’IA partout, dans tous les compartiments de ses affaires et tous ses produits.