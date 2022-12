Comment voyager à travers l’Histoire avec AI Time Machine de MyHeritage

AI Time Machine vous fait voyager dans le temps et l'Espace. Nouvel exemple des possibilités de l'intelligence artificielle.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous auriez pu ressembler si vous aviez vécu à telle époque dans tel ou tel coin du globe ? C’est une question que certains se posent assez régulièrement et aujourd’hui, avec les technologies modernes, il est possible de répondre à cette question. C’est ce que permet la fonctionnalité AI Time Machine. Voici comment en profiter.

AI Time Machine vous fait voyager dans le temps et l’Espace

Cette fonction est proposée par la société spécialisée en généalogie MyHeritage. On lui doit aussi une fonctionnalité comme Deep Nostalgia, qui vient animer des photos de personnes pour donner l’impression qu’elles bougent, et LiveStory, qui va un cran plus loin en animer le visage et la bouche d’une personne pour donner l’impression que cette dernière raconte l’histoire de sa vie. Aujourd’hui, grâce à AI Time Machine, vous pouvez envoyer des photos de vous-même et voir ce à quoi l’intelligence artificielle de l’entreprise pense que vous auriez pu ressembler à différentes périodes de l’Histoire.

Si vous voulez essayer ce service, rendez-vous sur le site MyHeritage – et bientôt, certainement, sur l’app dédiée -. Depuis la page d’accueil, placez votre curseur sur Photos dans la barre de menu en haut et sélectionnez “AI Time Machine”. Envoyez entre 10 et 25 photos différentes – MyHeritage recommande de mélanger les clichés de plein pied, gros plan visage, buste, profil, etc. -. L’entreprise offre de temps à autre une période d’essai gratuite, limitée dans le nombre de générations d’images. Sinon, il faut débourser la somme demandée, quelques euros. À noter, un abonnement devrait voir le jour.

Nouvel exemple des possibilités de l’intelligence artificielle

Il faut en tous les cas reconnaître que les résultats sont très intéressants. L’intelligence artificielle n’hésite pas à procéder à quelques ajustements – rides, maquillage, coiffure, etc. – pour coller à l’époque et à la période. Il y a d’ailleurs de très nombreuses périodes prises en charge, et ce, aux quatre coins du globe. Vous allez être surpris du résultat, c’est évident.

Si certaines créations sont très réalistes, d’autres sont malheureusement loin d’être parfaites, mais c’est le jeu, comme on dit, et l’algorithme est en cours d’apprentissage. Nul doute qu’il s’améliorera avec le temps.

MyHeritage rend par ailleurs très facile le téléchargement et le partage de ses création sur les réseaux sociaux, si cela vous intéresse, bien évidemment. Encore un exemple des nombreuses choses que l’intelligence artificielle peut faire. Et encore un truc à tester !