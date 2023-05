Microsoft Surface Pro X : un bug empêche la caméra de fonctionner. Il va falloir faire sans jusqu'au déploiement d'un correctif.

Voilà une fâcheuse nouvelle pour les Surface Pro X. La caméra de la tablette ne fonctionne plus du tout pour un certain nombre d’utilisateurs. À l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas précisément ce qui cause le problème ni combien de temps il va falloir patienter avant que le bug ne soit corrigé.

Microsoft Surface Pro X : un bug empêche la caméra de fonctionner

The Verge rapporte que la caméra de la Surface Pro X a cessé de fonctionner il y a quelques jours. Le blog a pu, de son côté, confirmer l’existence du problème et affirme que ce bug affecte “tout le monde”. Des dizaines d’utilisateurs sur Reddit, Twitter et les forums d’aide de Microsoft témoignent aussi que leur caméra ne fonctionne plus. Certains ont réinstallé les pilotes de la caméra, en vain. Pour l’heure, la firme de Redmond n’a pas communiqué sur le sujet.

Des possesseurs d’une Surface Pro X expliquent cependant que faire passer la date de l’appareil à une date antérieure au 22 mai rend la caméra de nouveau opérationnelle, ce qui indiquerait que le souci puisse provenir d’un certificat expiré. Et bien que ceci puisse effectivement être un moyen de contournement, modifier ainsi la date système peut entraîner tout un tas d’autres problèmes : authentification sur d’autres sites, grand bazar dans le calendrier et les planifications, sans oublier le fait que les mises à jour système de Windows peuvent être mises à mal en procédant ainsi. Si cela ne vous inquiète pas outre mesure, vous pouvez utiliser cette solution, à vos risques et périls, si l’on peut dire. Nous vous suggérons cependant d’attendre une mise à jour officielle de Microsoft si vous pouvez vous passer votre caméra d’ici là.

Il va falloir faire sans jusqu’au déploiement d’un correctif

La Surface Pro X fut lancée en 2019, une tablette-ordinateur portable 2-en-1 qui offrait un hardware d’excellente facture à cette époque et une expérience de frappe très agréable. Malheureusement, le logiciel trop bugué et une compatibilité limitée avec les apps étaient autant d’inconvénients importants pour le succès de l’appareil. Ceci avait conduit Microsoft à en diminuer le prix à la fin de l’année 2021. Quoi qu’il en soit, espérons qu’un correctif arrivera rapidement pour rendre leur caméra aux possesseurs de Surface Pro X.