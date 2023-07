Le premier projet hardware de Jony Ive depuis Apple est une platine vinyle. Une édition spéciale très limitée, et très onéreuse, d'un modèle bien connu.

Jony Ive a été très occupé depuis qu’il a quitté Apple, avec son agence de design qui a notamment travaillé sur une police de caractère, un nez de clown pour un événement caritatif et le “futur de Airbnb”. Le dernier projet en date de LoveFrom renvoie Jony Ive à jours à travailler pour du hardware : il s’agit d’un nouveau modèle de platine vinyle qui existe depuis plus d’un demi-siècle.

LoveFrom a aidé à redessiner la platine Sondek LP12 de Linn pour une édition spéciale 50ᵉ anniversaire. Jony Ive a déclaré à Fast Company que ce projet était “très doux et modeste” pour LoveFrom, signe de l’admiration de l’équipe pour Linn. En conséquence, LoveFrom a réalisé ce projet pro bono. “Il y a tellement de choses que j’ai toujours voulu faire simplement parce que j’adore les faire“, explique Jony Ive.

La société de design de l’ex-employé d’Apple a approché directement Linn pour cette collaboration, principalement parce que Jony Ive est fan depuis longtemps de cette marque. Les deux équipes ont examiné tous les aspects de la platine LP12, mais n’ont pas pu trop modifier cette dernière dans la mesure où elles ne voulaient pas trop impacter la qualité du son. Quoi qu’il en soit, LoveFrom a pu identifier “de nombreuses zones pour de petites améliorations et autres subtiles évolutions par rapport au design actuel”, expliquait encore Jony Ive.

Une édition spéciale très limitée, et très onéreuse, d’un modèle bien connu

Ainsi, l’extérieur de cette édition spéciale de Sondek LP12-50 ressemble beaucoup à la LP12 standard, avec des changements minimes, comme les coins arrondis pour certains composants. Il y a aussi un bouton d’alimentation circulaire en aluminium et non plus en plastique, et une nouvelle charnière permet aux cache-poussière de rester ouvert dans n’importe quel angle.

Si vous l’envie vous prenait de posséder le tout premier produit hardware sur lequel Jony Ive a travaillé depuis Apple, sachez qu’il vous en coûtera la bagatelle de 58 500 € pour cette Sondek LP12-50. À noter, Linn n’en fabrique que 250, une édition spéciale très limitée donc.

Avec ce projet, Jony Ive s’écarte aussi du hardware audio numérique pour revenir à un produit analogique, lui qui a joué un si grand rôle dans des produits comme l’iPod, l’iPhone et les AirPods quand il travaillait pour la firme de Cupertino, l’aidant à atteindre les sommets qu’on lui connaît. Nous devrions bientôt voir des travaux plus ambitieux de la part des équipes de LoveFrom dans les mois et années à venir. La société collabore notamment avec Ferrari et sa holding Exor sur plusieurs projets créatifs. À suivre !