Jony Ive a conçu le Nez Rouge parfait pour l’organisation caritative Comic Relief

La dernière création de Jony Ive en date est un Nez Rouge. Et pas n'importe quel nez rouge, c'est celui de Comic Relief pour son Red Nose Day.

Jony Ive avait, il y a quelque temps, conçu un appareil photo Leica en édition limitée pour la charité. Aujourd’hui, il était au travail pour un objet bien loin de la tech, pour l’organisation caritative britannique Comic Relief, à l’occasion de son Red Nose Day (“journée du nez rouge”).

L’ancien designer d’Apple a imaginé une nouvelle version du Nez Rouge lui-même, dessinant un modèle passant d’un petit objet plat en papier en forme de “C” à une sphère alvéolaire. L’accessoire sera au centre de l’attention pour l’événement annuel de Comic Relief qui sera diffusé en direct le 17 mars prochain sur plusieurs chaînes de la BBC.

Dans une courte vidéo, l’actrice Diane Morgan le décrit avec humour comme “le nez le plus parfait de l’histoire”. On retrouve la patte de Jony Ive ici ou là, avec l’utilisation de matériaux à base de plantes, par exemple, ou son petit étui de rangement une fois qu’il est plié. Dans un communiqué de presse, Comic Relief le qualifie de “relooking le plus profond depuis les débuts [du Red Nose Day] en 1988.”

Et pas n’importe quel nez rouge, c’est celui de Comic Relief pour son Red Nose Day

“Nous avons grandi avec Comic Relief et sommes fiers de contribuer à leur travail si remarquable”, déclarait Jony Ive. “Ce nouveau et pourtant d’apparence très simple Nez Rouge a été un problème fabuleusement complexe à mettre au point et concevoir, il a fait participer toute notre équipe. Nous espérons qu’il apportera un petit moment de joie à tous ceux qui en portent un.”

L’accessoire à 2,50 £ est vendu directement par Comic Relief, mais aussi sur amazon.co.uk/gp/product/B0BPJT1FWL/?tag=theverge02-20&ascsubtag=[]vg[p]23344978[t]w[r]https://www.google.com/[d]D">Amazon pour la première fois, dans la limite de huit maximum par personne. L’argent récolté durant le téléthon du 17 mars et les ventes de Red Nose ira aux personnes en difficulté, qu’ils soient sans abri, qu’ils souffrent de maladie mentale ou en situation d’insécurité alimentaire. Jony Ive a quitté Apple en 2019 et co-dirige sa propre société LoveFrom avec le designer Marc Newson.