Le premier Apple iPad avec écran pliable pourrait arriver l’année prochaine

Ming-Chi Kuo annonce un iPad avec écran pliable pour 2024. Voilà qui pourrait sérieusement secouer le marché.

Apple travaillerait sur une version d’iPad très différente de ce qui existe aujourd’hui et celle-ci pourrait arriver en 2024. C’est en tous les cas ce que croit savoir l’analyste spécialiste de l’écosystème Apple, Ming-Chi Kuo, qui affirme qu'”un iPad avec un tout nouveau design pliable” arrivera dans le courant de l’année prochaine.

“Je crois fortement d’un iPad avec écran pliable arrivera en 2024 et je m’attends à ce que ce nouveau modèle booste les livraisons et améliore le mélange des produits”, écrivait tout récemment Ming-Chi Kuo. Ce nouveau modèle disposerait par ailleurs d’un pied en fibre de carbone, pour que le tout soit plus léger et plus résistant.

Selon l’analyste, tout ceci aurait pour conséquence qu’il n’y aurait pas de nouvel iPad dans les 9 à 12 prochains mois. La première nouvelle tablette de la marque à la pomme sera probablement l’iPad mini, dont la production de masse pourrait démarrer durant le premier trimestre 2024.

Avec les prédictions de Ming-Chi Kuo quant à une absence d’iPad pour l’année 2023, il peut être intéressant de faire un petit état des lieux des rumeurs sur les prochaines tablettes d’Apple. En décembre 2022, l’analyste annonçait que les expéditions des nouveaux iPad mini pourraient démarrer fin 2023 ou durant le premier semestre 2024 ; désormais, il semble plus probable que cela n’arrivera pas cette année. En octobre 2022, The Information déclarait qu’Apple travaillait sur un nouvel iPad, géant cette fois, avec un écran de 16 pouces, lequel pourrait arriver en 2023. L’analyste Ross Young expliquait en décembre 2022 que la firme de Cupertino préparait des iPad Pro légèrement plus grands, avec des écrans OLED, qui pourraient être commercialisés durant le premier trimestre 2024. Enfin, il y a quelques semaines, Mark Gurman, de Bloomberg, déclarait qu’Apple travaillait sur un appareil similaire à l’iPad qui permettrait de contrôler divers aspects de la maison connectée.

Un iPad avec écran pliable, s’il devait effectivement voir le jour, serait certainement la tablette la plus intéressante du géant américain depuis longtemps. Non seulement cela marquerait le premier pas de la firme de Cupertino sur le segment des appareils avec écran pliable, quels qu’ils soient, mais cela permettrait aussi d’emmener l’iPad vers une toute nouvelle direction pour, peut-être, en faire un appareil mieux armé face aux propres MacBook de l’entreprise. Des rumeurs de ce genre circulent depuis longtemps maintenant, mais jusqu’à présent, rien n’avait pu être concrétisé.

(3/3)

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023