Le téléphone pliable le plus fin du monde s’offre une transformation signée Porsche Design

Une création innovante : le “Magic V2 RSR”

Le “Magic V2 RSR”, produit de la fusion entre Honor et Porsche Design, est une édition spéciale de téléphone pliable qui se distingue par sa minceur impressionnante. Soulignant l’héritage de Porsche, la couleur gris agate emblématique et une ligne de vol se frayent un chemin à travers le corps du téléphone, évoquant l’âme de la Porsche 911.

Le téléphone pliable le plus fin du monde

Avec une épaisseur de 9,9 mm lorsqu’il est plié et de 4,7 mm lorsqu’il est déployé, le Magic V2 RSR reste le téléphone pliable le plus fin du monde. Le poids du téléphone est également inférieur à celui de ses concurrents, grâce à son mélange innovant d’alliage de titane et d’acier propriétaire dans la conception de sa charnière.

Une performance à la hauteur

Le Magic V2 RSR est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et dispose d’un espace de stockage de 1 To, soutenu par 16 Go de RAM. Malgré l’absence de chargement sans fil, l’appareil offre une charge rapide de 66 W. Le téléphone est également doté d’une “Falcon Camera System” impressionnante, comprenant trois différents types de capteurs pour des photos de haute qualité.

Un prix qui fait réfléchir

Si le coût du Magic V2 RSR est encore confidentiel pour les marchés internationaux, il est actuellement vendu à environ 2 150 $, soit une somme considérable. Il reste à voir si les consommateurs sont prêts à payer le prix fort pour ses atouts indéniables.