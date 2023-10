Honor tease son smartphone Magic 6 avec eye-tracking et LLM local. Un système qui devrait être très intelligent sans devoir quitter l'appareil.

Le fabricant chinois Honor vient de teaser son futur smartphone haut de gamme, le Magic 6, durant l’événement Qualcomm Snapdragon Summit. Si la majorité des spécifications restent un mystère, l’entreprise a annoncé un système de eye-tracking intégré ainsi qu’une intelligence artificielle propulsée par un grand modèle de langage (LLM) là encore en local.

L’une des fonctionnalités phare de ce téléphone est baptisée Magic Capsule, une “interaction multimodale basée sur le suivi des mouvements oculaires”. Le eye-tracking pourrait être très utile dans un smartphone, les capteurs et caméras pourraient réaliser des actions selon l’endroit où vous regardez. Vous pourriez ouvrir une app ou agir avec un contenu simplement en regardant au bon endroit.

Cela pourrait aussi tout changer pour les personnes souffrant de handicap, permettant un accès quasi-total à l’appareil via de simples mouvements oculaires. Cependant, l’idée que votre téléphone sache ainsi partout, tout le temps, où vous regardez peut en effrayer plus d’un.

Honor a par ailleurs annoncé la présence dans ce Magic 6 d’un LLM local. Le chatbot natif est propulsé par la puce mobile Snapdragon 8 Gen 3. Cela pourrait faire toute la différence. Le plus souvent, lorsque vous utilisez un chatbot ou un service IA sur votre téléphone, votre demande va jusqu’à un LLM dans le cloud, sur un serveur, quelque part. Avec le Magic 6, les données auxquelles le chatbot accèdera sont déjà sur le téléphone, et y restent. Cela permettrait une vitesse et une fiabilité améliorées, en faisant potentiellement un parfait assistant personnel, puisqu’il aura à tout ce qui est présent sur l’appareil, y compris les photos, contacts, vidéos et autres. À noter, malgré cet accès complet, le Magic 6 pourrait être plus sécurisant que d’autres appareils concurrents dans la mesure où tout reste sur le téléphone.

Le fabricant a montré quelques fonctionnalités tirant profit de cette technologie. L’assistant intelligent, YOYO, peut créer des vidéos courtes basées sur les vidéos stockées sur votre téléphone via un simple prompt textuel. Vous pouvez aussi ajuster les templates, thèmes et la musique avec des prompts. Le bot collectera aussi images et vidéos stockées sur votre téléphone et qui répondent à certains critères de recherche, pour des cas d’utilisation qui seront révélés plus tard.

Le smartphone Honor Magic 6 vient tout juste d’être officialisé. Celui-ci n’a pas encore de date de disponibilité ni de tarif public. Cependant, Qualcomm indique que les téléphones intégrant sa nouvelle puce commenceront à arriver dans les prochaines semaines. Le Magic 6 pourrait être de la partie.