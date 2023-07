Le Honor Magic V2 est le smartphone avec écran pliable le plus fin à ce jour. La pression est désormais sur les épaules de Samsung.

Avec l’arrivée du Xiaomi Mix Fold 2 en août dernier, ce n’était qu’une question de temps avant que l’on ne voit arriver des smartphones avec écran pliable aussi fins. Cette année, nous avons le Huawei Mate X3 qui fait mieux, et le Google Pixel Fold qui, bien que plus épais, est disponible en occident. Aujourd’hui, Honor fait encore mieux avec son Honor Magic V2, épais de moins de 1 cm et plus léger que des Apple iPhone 14 Pro Max ou Samsung Galaxy S23 Ultra. Plus précisément, le Magic V2 mesure fait 9,9 mm et 4,7 plié et déplié, respectivement, pour 231 g sur la balance.

Le nouveau design de charnière est très intéressant, avec des pièces en titane imprimées en 3D et d’autres en acier. Avec la dalle OLED flexible du chinois BOE, le Magic V2 est certifié par TÜV Rheinland pour plus de 400 000 pliages. Et la charnière permet même de garder le téléphone en mode laptop, pratique pour prendre des photos, regarder des vidéos, écouter de la musique, réaliser des appels vidéo et autre, grâce notamment à MagicOS 7.2 (sur Android 13).

Malgré ces mensurations et son poids réduits, on trouve une batterie de 5 000 mAh en silicium-carbone, pour une densité très élevée, compatible avec la recharge rapide 66 W, mais pas de recharge sans fil, malheureusement, diront certains.

Le Magic V2 offre aussi un écran extérieur OLED de 6,43 pouces et 2 376 x 1 060 pixels, avec un ratio 20:9 qui devrait être appréciable au quotidien. Déplié, c’est une dalle flexible de 7,92 pouces (2 344 x 2 156 pixels) qui vous attend, avec une pliure presque invisible. Ces deux écrans ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz et sont compatibles HDR10+. Il est même possible d’utiliser un stylet – qui est inclus dans l’Ultimate Edition proposée en Chine -.

Le reste des spécifications de ce Magic V2 sont au niveau des flagships, avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, le NFC, trois microphones, le Bluetooth 5.3, l’infrarouge, etc. Seule ombre au tableau, l’appareil n’est pas certifié IPX8, Honor s’est ici contenté d’appliquer un revêtement P2i pour une résistance basique à l’eau.

Les caméras, quant à elles, impressionnent : à l’arrière, un capteur principal de 50 MP à f/1,9 avec stabilisation optique, un ultra-wide de 50 MP à f/2.0 et un zoom 2,5x de 20 MP à f/2,4 avec stabilisation optique. Les écrans, interne et externe, ont tous deux une caméra selfie de 16 MP à f/2,2. Avec l’IA, il devrait aussi être très facile de capturer les mouvements.

Le Honor Magic V2 est disponible en précommande en Chine en noir (avec arrière en cuir végétal noir), or, violet et noir de soie (avec un arrière en verre dépoli), à 8 999 yuans (1 128 €) pour la version 256 Go, 9 999 yuans (1 253 €) pour 512 Go et jusqu’à 11 999 yuans (1 504 €) pour l’Ultimate Edition 1 To.

Nul ne sait, par contre, si ce Honor Magic V2 verra le jour dans nos contrées. Espérons que nous aurons une belle surprise sur ce point à l’IFA en septembre.