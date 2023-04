Amazon Luna arrive dans le Gaming Hub des smart TV Samsung au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni

Amazon Luna arrive sur le Samsung Gaming Hub de ses smart TV. En plus des États-Unis, l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni y ont droit depuis aujourd'hui.

En mars dernier, le service de jeux vidéo Amazon Luna s’étendait au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. Aujourd’hui, le moment est venu d’étendre à nouveau sa disponibilité. Celui-ci reste dans les mêmes pays, mais devient accessible depuis le Gaming Hub de Samsung.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le Samsung Gaming Hub est une application intégrée dans les smart TV du géant sud-coréen produits depuis 2021. Entre autres fonctionnalités, il permet d’accéder facilement et rapidement à tout un tas de services autour du cloud gaming, avec notamment GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Aux États-Unis, les utilisateurs d’Amazon Luna peuvent accéder à Amazon Luna depuis le Samsung Gaming Hub depuis le mois d’août dernier.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes abonné(e) Amazon Prime, vous pouvez accéder à un petit catalogue de jeux supplémentaires. La sélection de jeux gratuits avec Prime change chaque mois et dans la liste de ce mois-ci, on retrouve notamment Yakuza Kiwami 2 et The Jackbox Party Pack 3. Vous pouvez aussi vous abonner à des canaux additionnels de Amazon ou Ubisoft pour profiter de jeux supplémentaires. Si vous voulez essayer Amazon Luna sur votre TV Samsung, vous devez avoir une connexion Internet avec un débit compris entre 10 et 20 Mbps ainsi qu’une manette. Vous pouvez, pour ce faire, utiliser la manette Amazon Luna dédiée ou toute autre manette Bluetooth ou USB 2.0 compatible ou même un smartphone avec l’app Luna installée.

Si vous souhaitez en profiter en France sur votre smart TV Samsung, il va falloir prendre votre mal en patience. En effet, nul ne sait quand le service sera disponible dans l’Hexagone, si tant est qu’il le soit un jour. Patience !