Bientôt, Waze vous guidera vers les parkings et facilitera votre passage dans les ronds-points

Des alertes concernant la réduction de la limite de vitesse, les ralentisseurs et les péages s'ajoutent également aux nouvelles fonctionnalités.

Tl;dr Waze introduira de nouvelles fonctionnalités de navigation.

Il s’associe à l’application Flash pour fournir des informations sur les parkings.

La limitation de vitesse, l’orientation dans les ronds-points seront également affichées.

Il alertera également des véhicules d’urgence arrêtés à l’avance.

Renforcement des fonctionnalités de Waze

Waze, l’application de navigation de Google, est sur le point de vivifier notre expérience de conduite avec l’ajout imminent de nouvelles fonctionnalités. Ces avancées visent à simplifier non seulement la navigation au quotidien, mais aussi à anticiper les situations potentiellement problématiques sur la route.

Partenariat avec Flash pour le stationnement

Grâce à son partenariat avec l’application Flash, Waze sera bientôt en mesure de fournir des informations détaillées sur les parkings à proximité. Ces informations comprennent les tarifs, le type de parking (couvert ou en plein air), l’accès pour les personnes à mobilité réduite, la présence d’un service de voiturier et des bornes de recharge pour véhicules électriques. En outre, l’application permettra également de réserver une place de parking depuis l’application, bien que le lancement effectif de cette fonctionnalité soit prévu “dans les prochaines semaines”.

Navigation intelligente et alertes routières

Parmi les autres améliorations de Waze, citons l’affichage des limitations de vitesse, l’orientation dans les ronds-points et la comparaison en temps réel entre vos itinéraires préférés et les trajets les plus rapides. Des alertes vous préviendront également des ralentissements à venir sur la route, vous permettant de vous préparer.

Un autre ajout notable concerne les conditions de conduite locales. De manière similaire à une fonction “conduire comme un local”, l’application vous alerte sur les courbes serrées, les dos d’âne et les péages. Par ailleurs, elle offre le guidage pour l’entrée, l’utilisation des voies et la sortie des ronds-points.

Aider les conducteurs à se préparer à l’imprévu

Enfin, Waze avertira désormais les conducteurs lorsque des véhicules d’urgence sont arrêtés devant eux, avec l’affichage d’une icône d’urgence sur la route virtuelle, ainsi qu’une alerte et un compte à rebours au fur et à mesure que vous vous en approchez. Cette dernière innovation n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en France et au Mexique, mais son déploiement dans d’autres pays est prévu sous peu.

Ces avancements s’appuient sur l’approche communautaire de Waze, où les utilisateurs s’entraident pour s’orienter efficacement dans le tumulte de la circulation.