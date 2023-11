Google Maps change les couleurs de sa carte (et ça change tout). À l'oeil, tout semble désormais plus terne.

Les mises à jour de vos applications et services préférés peuvent prendre bien des formes. Entre les correctifs de bugs et / ou de sécurité, les nouveautés fonctionnelles et les nouvelles versions de l’interface utilisateur, il y a (souvent) de nombreuses raisons de se réjouir de recevoir une mise à jour. Cependant, parfois, cette dernière cause davantage de problèmes qu’elle n’en résout. Tout récemment, Google Maps a changé de couleurs pour sa carte. Adieu les teintes éclatantes, tout parait désormais plus terne, ou en tous les cas, bien moins contrastés.

Google Maps change les couleurs de sa carte (et ça change tout)

Par exemple, adieu les océans, mers, lacs et autres plans d’eau d’un bleu intense. Les étendues d’eau arborent désormais une couleur très pastel. Idem pour les espaces verts, plus ternes que jamais. A contrario, les principaux axes routiers ressortent mieux. Il s’agit donc très certainement pour Google de mettre davantage en avant sur sa plateforme de navigation les routes, mais il faut bien admettre que, à l’œil, le résultat est peu agréable.

Pour Elizabeth Laraki, ancienne contributrice de Google Maps, c’est une vraie déception. Cette dernière a publié un long message pour critiquer les choix de cette dernière version, décrivant un nouveau look “plus froid, moins précis et moins humain”. Comme vous pourrez vous en rendre compte, “les couleurs de l’eau et des parcs et espaces verts se mélangent”, ajoute-t-elle.

15 years ago, I helped design Google Maps. I still use it everyday. Last week, the team dramatically changed the map’s visual design. I don’t love it. It feels colder, less accurate and less human. But more importantly, they missed a key opportunity to… pic.twitter.com/HMcpKiOEdr — Elizabeth Laraki (@elizlaraki) November 22, 2023

À l’œil, tout semble désormais plus terne

Ce nouveau design était testé depuis la fin du mois d’août. Il avait rapidement été repéré par 9to5Google, qui mettait déjà en avant ces choix assez douteux. Aujourd’hui, la firme de Mountain View semble certaine de son coup, elle a initié le déploiement global depuis quelques jours.

Si vous n’êtes pas satisfait de cette nouveauté, sachez que le mode sombre de Google Maps n’est pas affecté par cette perte de contraste, si l’on peut dire. Si vous n’utilisez pas encore ce mode au quotidien, cela pourrait vous aider à vous lancer.