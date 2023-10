Google Maps se met à jour avec tout un tas de fonctionnalités IA. La navigation, la recherche, les véhicules électriques, il y en a pour tous les besoins.

Google Maps se dote aujourd’hui d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités propulsées par l’IA. Le géant américain a annoncé plusieurs fonctions tirant profit du machine learning pour son service de cartographie, y compris une vue immersive pour les trajets, une intégration plus poussée de Lens pour la navigation locale et des informations en temps réel plus précises.

En mai dernier, durant sa conférence I/O, Google dévoilait la Vue immersive pour les trajets, offrant des photos de votre trajet. Que vous soyez à pied, à vélo, dans les transports publics ou en voiture, cela vous permettra de passer au niveau de la rue, d’avoir des indicateurs visuels tout au long du parcours que vous empruntez. La fonctionnalité arrive sur Android pour les villes d’Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise.

Le fait de pouvoir voir ainsi la route ne saurait garantir que vous puissiez lire les indications et autres panneaux. Google a retravaillé sa fonction Search with Live View propulsée par l’IA dans Maps. Tapoter sur l’icône Lens dans Maps et orienter son téléphone vers ici ou là permettra au système de déterminer votre localisation précise dans la rue et le service pourra vous diriger vers un élément précis à proximité, comme un distributeur de billets, une station de métro, un restaurant, un magasin ou autre.

La carte en elle-même va aussi être mise à jour. Les bâtiments sur votre trajet seront représentés de manière plus précise dans l’app pour vous aider à mieux vous orienter dans des villes inconnues, les différentes voies seront aussi plus clairement définies. Ces mises à jour arriveront pour les utilisateurs résident dans une dizaine de pays, dont les États-Unis, le Canada, la France et l’Allemagne, dans les prochains mois. Les utilisateurs américains auront des descriptions plus poussées encore des différentes voies, tandis que les utilisateurs européens pourront profiter de la technologie de lecture des panneaux de limitation de vitesse (elle aussi propulsée par l’IA) dans davantage de pays, 20 au total.

Google Maps fonctionne aussi nativement sur un plus grand nombre de véhicules électriques, via l’écosystème Android Automotive OS. L’API Places se voit, elle aussi, être mise à jour. Dès cette semaine, les conducteurs auront davantage d’informations concernant les stations de recharge, notamment concernant la compatibilité avec leur véhicule, la puissance de sortie et la date de dernière utilisation, indiquant si la station est opérationnelle ou non, ce qui arrive, selon Google, malheureusement encore trop souvent.

Même la recherche s’améliore grâce à ces mises à jour. Les utilisateurs pourront bientôt rechercher des destinations à proximité répondant à des critères pour le moins exotiques, comme “latte art animal”, des résultats qui seront récupérés en fouillant dans “les milliards de photos partagées par la communauté de Google Maps”, selon un post sur le blog de Google.