Google déploie un nouvel outil de vérification d'image pour détecter les faux produits par l'IA. Tout repose sur les métadonnées incluses dans les images.

En mai dernier, Google annonçait travailler sur une fonctionnalité baptisée “à propos de cette image” qui offre aux utilisateurs des données vérifiées concernant n’importe quelle image sur le web. Aujourd’hui, cette fonction a fait son apparition dans le cadre de Google Search.

Le fonctionnement de cette nouveauté est très simple. Utilisez simplement Google Search, sélectionnez une image et cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit pour accéder à l’outil. Vous pourrez alors visualiser tout un tas d’informations utiles, y compris la date de première publication de l’image, si elle a été republiée depuis lors et où elle est apparue à travers les années. C’est une véritable corne d’abondance de métadonnées.

Le cas d’usage le plus évident est lorsque vous aurez besoin de vérifier si une image utilisée pour accompagner un article d’actualité est légitime ou non, ou si elle a été sortie de son contexte, dans un but malhonnête ou non, mais au moins, vous serez prévenu(e). Pour cela, l’outil vous montre aussi comment d’autres sites utilisent et décrivent l’image, comme la recherche du géant gère déjà les informations factuelles avec le filtre “perspectives” et l’onglet “à propos de ce résultat. Google indique que vous pouvez aussi accéder à la fonction en cliquant sur le lien “en savoir plus sur cette page”. D’autres options arriveront dans le futur.

Bien sûr, il y a aussi cette petite chose que rien ne semble arrêter aujourd’hui, l’intelligence artificielle. Les images générées par les plateformes IA peuvent être difficiles à distinguer des “vraies”, l’outil de Google permet donc aussi de savoir si une image a été générée par l’IA ou non. Cela étant dit, ceci dépend directement des métadonnées incluant cette information. Les créateurs des images devront décider d’incorporer l’information au moment de la génération. La firme de Mountain View explique que ses propres images générées par IA auront toujours les métadonnées appropriées.

Ce n’est pas le seul outil que Google déploie pour permettre de contextualiser les recherches d’image. Fact Check Explorer, une app très pratique pour les journalistes, prendra très bientôt en charge les images. Concernant les recherches autres que les images, le géant de la tech annonçait aussi un logiciel qui crée des descriptions de sites via l’IA, pour aider les utilisateurs à mieux comprendre de quoi il retourne avant d’aller sur un site.