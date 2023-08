Google Search introduit un correcteur grammatical. Simple, efficace, mais pas encore disponible en français.

Google ne cesse de s’améliorer. Cela se traduit de bien des manières. Il y a des améliorations très visibles, dans l’interface utilisateur, par exemple, des lancements de nouveaux produits, mais aussi des nouveautés moins visibles. Google Search, par exemple, est un outil avec une interface très réduite, et pourtant, il y a toujours matière à améliorer l’expérience utilisateur. Cela passe par des ajouts minimes, mais très fréquents. En voilà un qui devrait être très utile.

Google Search introduit un correcteur grammatical

Google pourra bientôt vous aider à vérifier votre grammaire, et ce, directement dans la barre de recherche. Ce nouveau vérificateur grammatical propulsé par l’intelligence artificielle n’est actuellement disponible que pour la langue anglaise, mais il peut aider les utilisateurs à savoir si “une phrase est écrite de manière correcte grammaticalement parlant et, dans le cas contraire, comment corriger la situation.”

Pour que cette nouvelle fonctionnalité soit pratique et utilisée, il faut qu’elle soit simple à utiliser. C’est justement le cas. Difficile même de faire plus simple. Saisissez votre phrase dans Google Search et ajoutez à la fin “grammar check” ou “check grammar” ou “grammar checker”. Dans certains cas, vous n’êtes même pas obligé(e) d’ajouter ce suffixe, mais si vous les ajoutez, vous serez certain(e) que l’outil se déclenchera.

Simple, efficace, mais pas encore disponible en français

Pour la suite, là encore, c’est diablement simple. Si la phrase entrée est correcte d’un point de vue grammatical, Google affichera une petite coche verte. Si vous avez besoin d’aide pour la corriger, l’outil de la firme de Mountain View vous proposera l’option correcte. Une manière simple et efficace de corriger votre grammaire et d’apprendre dans le même temps.

Ce nouvel outil d’aide à la rédaction est accessible sur Google Search, tant depuis la version desktop que la version mobile. Espérons maintenant que la version française ne tardera plus à arriver.