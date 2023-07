L'Overture Maps Foundation, pour une alternative ouverte à Google Maps et pour qu'il soit plus simple de créer des apps viables basées sur la cartographie et la géolocalisation.

L’Overture Maps Foundation, un groupe fondé par Amazon, Meta, Microsoft et TomTom, a publié un premier ensemble de données ouvert qui vise à aider les développeurs à concevoir des apps de cartographie et autres outils basés sur la géolocalisation. Ce jeu de données “alpha” inclut des informations pour 59 millions de lieux, 780 millions de bâtiments, des données sur les routes et les frontières d’OpenStreetMap.

L’Overture Maps Foundation, pour une alternative ouverte à Google Maps

Les calques de cartes sont assemblés dans un format Overture lancé récemment, pensé et conçu pour être un standard et interopérable. Le groupe partage ces données à ce stade non pas pour des produits finis, mais pour obtenir les retours des utilisateurs.

La fondation fut formée en décembre de l’année dernière par un certain nombre d’entreprises, dont des sociétés du géospatial et de la cartographie, en plus des géants de la tech. Si les données de cartographies ouvertes n’ont rien de nouveau, Overture pense qu’une telle initiative est nécessaire pour proposer des informations précises et à jour, chose qu’aucune organisation ne peut faire facilement aujourd’hui. Dans l’idéal, un nouvel arrivant ne devrait pas avoir à s’inquiéter de fournir des directions incomplètes ou qui ne sont plus à jour.

Et pour qu’il soit plus simple de créer des apps viables basées sur la cartographie et la géolocalisation

Overture rappelle aussi volontiers qu’il y a encore beaucoup de travail à réaliser avant que ce projet ne soit totalement viable. Les prochaines versions incluront davantage de données ouvertes, une plus grande interopérabilité et l’utilisation d’un système d’ID stable qui aidera les concepteurs à ajouter du contenu. Le grand public ne devrait pas voir d’applications reposant sur ce jeu de données alpha avant un certain temps, si jamais il y en a, mais c’est un point de départ qui doit donner aux créateurs d’apps une idée de ce qu’il est possible de réaliser.

Historiquement, Google a toujours dominé le marché des apps de navigation mobile, avec Google Maps et Waze, ensemble, pouvant se targuer de la grande majorité de l’utilisation ces dernières années. Apple Plans, de son côté, récupère la part restante. Il n’y a vraiment pas beaucoup de place pour les autres et il faudrait énormément de ressources pour être compétitif sur ce marché. Les données ouvertes d’Overture pourraient rendre la création d’alternatives viables plus facile, même s’il est très peu probable de voir quiconque détrôner Google ou Apple de sitôt.