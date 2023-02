Cette récente fonctionnalité d’Apple Plans facilite la recherche de place de parking

Apple Plans intègre une fonctionnalité pratique pour la recherche de place de stationnement. Comment SpotHero veut vous faire gagner du temps et de l'argent.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent utiliser Apple Plans pour retrouver leur voiture garée depuis longtemps, mais depuis peu, la firme de Cupertino simplifie la recherche de place de parking. La marque à la pomme a en effet officialisé une fonctionnalité de son service de cartographie en partenariat avec SpotHero, un service de réservation de parking, qui permet aux utilisateurs de trouver et réserver une place directement depuis l’app Apple Plans.

Cette fonction, qui sera disponible dans un premier temps dans certaines villes des États-Unis et du Canada, permettra aux utilisateurs de chercher des places à proximité et voir la disponibilité et le tarif en temps réel sur SpotHero. Une fois un emplacement sélectionné, l’utilisateur peut réserver et payer directement via l’app Apple Plans, ce qui vient simplifier sensiblement l’expérience. Une fois le paiement réalisé, votre place est garantie. L’app vous fournir un pass de parking numérique, vous permettant d’éviter les systèmes de paiement sur place et d’accéder directement à votre place.

Dans un communiqué transmis à TechCrunch, le PDG et cofondateur de SpotHero, Mark Lawrence, déclarait : “Nous cherchons constamment de nouveaux moyens de proposer un parking simple et abordable aux conducteurs. Travailler avec Apple Plans est une méthode pour y parvenir. Via notre nouvelle intégration, les utilisateurs d’Apple Plans peuvent trouver un parking SpotHero directement dans Apple Plans sur iPhone et Mac.”

SpotHero a des données sur plus de 8 000 emplacements répartis dans 300 villes d’Amérique du Nord. L’entreprise annonce que vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur votre parking en cherchant à l’avance, et vous pouvez aussi réduire considérablement le temps de recherche d’une place dans une zone dense en centre-ville. En plus du système à la demande, SpotHero rend aussi plus facile la réservation mensuelle dans des dizaines de villes.

Ce service existe depuis plus de dix ans et les utilisateurs Apple pouvaient déjà l’utiliser dans leur véhicule via CarPlay en téléchargeant l’app depuis l’App Store. Les utilisateurs d’Apple Plans pourront enregistrer leurs emplacements de parking favoris et recevoir des notifications lorsque leur réservation est sur le point d’expirer. La fonctionnalité s’intègre aussi parfaitement avec Apple Pay, pour un paiement facile et rapide de la place de parking avec les méthodes enregistrées.

Cette fonctionnalité sera quelque peu cachée dans Apple Plans. Une fois que vous avez défini l’endroit où vous voulez aller, vous pouvez tapoter sur le bouton “Plus” et ensuite “Parking” pour voir une liste des emplacements à proximité. Vous verrez aussi les notes pour chacun. Cela peut sembler assez étrange de prime abord, mais comme les restaurants que vous fréquentez, tous les parking ne se valent pas. Vous saurez ainsi tout ce qu’il y a à savoir avant d’y laisser votre voiture plusieurs heures sans surveillance.