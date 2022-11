Elon Musk affirme qu'Apple a "menacé de refuser" Twitter sur son App Store. Certainement un problème avec la modération défaillante sur la plateforme.

Elon Musk a pris pour cible les règles de l’Apple App Store alors que la firme de Cupertino aurait “menacé de refuser” Twitter sur son store. Selon le milliardaire, la marque à la pomme “ne dit pas pourquoi” elle a un problème avec Twitter, mais les menaces seraient bien réelles.

Dans d’autres tweets, Elon Musk peste contre la commission de 30 % sur les achats in-app et affirme que le propriétaire de l’App Store a censuré d’autres développeurs. Il affirme aussi qu’Apple “a pratiquement cessé la publicité sur Twitter.” Le géant américain ne serait pas le seul publicitaire majeur à l’avoir fait ces dernières semaines.

Ce ne serait en tous les cas pas la première fois qu’Apple a des griefs envers Twitter. L’ancien responsable de la confiance et la sécurité de Twitter, Yoel Roth, déclarait notamment que les analystes de l’Apple App Store identifié souvent du contenu sur Twitter durant leur processus d’analyse. “Lorsque j’étais chez Twitter, des représentants des stores rappelaient souvent leurs craintes quant au contenu disponible sur notre plateforme”, écrivait-il, précisant que les analystes faisaient remonter des insultes ou de la nudité sur le service. “Même si tout cela est principalement remonté par des vérifications manuelles et autres anecdotes, ces procédures ont le pouvoir de mettre à mal les plans de l’entreprise et de déclencher toutes sortes de crises pendant des semaines ou des mois.”

Elon Musk n’a pas précisé si Apple bloque actuellement les nouvelles mises à jour du service ou si elle menace de supprimer l’app de son store. Cependant, un certain nombre de problèmes récents peuvent avoir effectivement déclenché une attention toute particulière de Twitter chez Apple.

Ce dimanche, The Guardian rapportait que Twitter avait échoué à faire supprimer une vidéo de l’attaque de 2019 dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il avait fallu que des membres du gouvernement signalent son existence à la plateforme. L’activité de certains militants suite à la réactivation de comptes hautement publics a aussi suscité de vives craintes. D’autant que le nouveau PDG déclarait vouloir offrir “l’amnistie” aux comptes bannis.

Apple a des règles très strictes autour des contenus qui peuvent apparaître dans les applications présentes sur son store. Parler, un concurrent de Twitter faisant la part belle à la “liberté d’expression”, a été supprimée de l’App Store pendant plusieurs mois à cause de son manque de modération (elle a été de nouveau autorisée après la mise en place d’un système de modération pilotée par l’intelligence artificielle). En 2018, Tumblr bannissait le contenu pour adulte de sa plateforme après avoir été temporairement supprimé de l’App Store.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022