D’après Elon Musk, il n’y a jamais eu autant de nouvelles inscriptions sur Twitter

Elon Musk annonce des inscriptions record sur la plateforme. Cela permettra-t-il d'atteindre le milliard d'utilisateurs mensuels espéré par Elon Musk ?

Un mois après la finalisation du rachat de Twitter, Elon Musk annonce que le nombre d’inscriptions a atteint “un record”. Ce week-end, le milliardaire a partagé une série de slides détaillant l’état actuel de Twitter et sa vision pour la plateforme. Le 16 novembre, Twitter ajoutait plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour sur les sept derniers jours, toujours selon des données dévoilées par Elon Musk. Et le patron d’ajouter que les inscriptions quotidiennes sont en augmentation de 66 % par rapport à la même période de 7 jours en 2021.

Elon Musk annonce des inscriptions record sur la plateforme

Elon Musk déclarait que les minutes actives passées sur la plateforme par les utilisateurs sont aussi à un chiffre sans précédent, avec une base d’utilisateurs passant environ 8 milliards de minutes actives par jour sur les sept derniers jours au 15 novembre. Cela représente une augmentation de 30 % par rapport à la même période l’année dernière. Il utilisait aussi un graphique pour affirmer que les impressions de discours haineux et injurieux ont récemment diminué.

Même si les données partagées par Elon Musk sont avérées, il est difficile d’en tirer de véritables conclusions. Par exemple, le graphique concernant le discours haineux présente, au mieux, une vue incomplète de la situation. Par exemple, ce faible nombre d’impressions annonce que les données ne concernent que les tweets en anglais. Ensuite, il y a certains éléments qui suggèrent que Twitter a récemment cessé de faire appliquer sa politique vis-à-vis de la bonne conduite sur la plateforme suite à un harcèlement ciblé des personnes trans.

Cela permettra-t-il d’atteindre le milliard d’utilisateurs mensuels espéré par Elon Musk ?

Les données qu’Elon Musk n’a pas partagées sont aussi importantes. Pas un seul graphique n’offre la moindre vue sur les finances de Twitter. Pourtant, selon plusieurs rapports, le milliardaire a récemment déclaré aux employés que l’entreprise perdait tellement d’argent que la faillite n’était “pas hors de question”. Un rapport plus récent encore suggère que Twitter a perdu 50 de ses 100 plus gros publicitaires depuis qu’Elon Musk a repris les rênes de la plateforme.

Toujours ce week-end, Elon Musk déclarait à Jordan Peterson qu’il voyait “Twitter dépasser le milliard d’utilisateurs mensuels d’ici 12 à 18 mois”. Pour atteindre cet objectif, il faut que Twitter trouve à augmenter de manière significative les nouveaux utilisateurs. Si l’on part du principe que l’entreprise continue d’ajouter 2 millions d’utilisateurs par semaine, cela ne ferait que 104 millions de nouveaux inscrits d’ici à la fin de la première année. Twitter compte approximativement 450 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2022.