Elon Musk envisagerait de licencier encore davantage chez Twitter

Elon Musk envisagerait de nouveaux licenciements. Ceux-ci pourraient survenir dès aujourd'hui.

Mais quand s’arrêtera donc la tourmente de Twitter ? Si elle s’arrête un jour. Pas un jour ne passe sans que la société ne fasse l’actualité depuis qu’Elon Musk a pris les rênes. Aujourd’hui, l’on apprend que le multimilliardiare envisagerait très sérieusement de réduire encore la masse salariale de l’entreprise. Avec des premiers licenciements qui pourraient être annoncés dès aujourd’hui.

Elon Musk envisagerait de nouveaux licenciements

Twitter se prépare-t-il à se séparer de davantage d’employés encore ? Si l’on en croit un rapport de Bloomberg, Elon Musk envisagerait donc de nouveaux licenciements, lesquels cibleraient cette fois les équipes de vente et de partenariat. L’échelle de cette vague de licenciements potentielle est encore floue, mais elle surviendrait après le rejet par un grand nombre d’employés de l’ultimatum Twitter 2.0 imposé par Elon Musk.

Ce week-end, Elon Musk aurait demandé à Robin Wheeler, responsable des ventes de publicités chez Twitter, et Maggie Suniewick, responsable des partenariats de l’entreprise, de licencier davantage d’employés. Tous deux ont été renvoyés pour avoir refusé.

Ceux-ci pourraient survenir dès aujourd’hui

N’ayant plus d’équipe de communication, Twitter n’a pas répondu aux sollicitations d’Engadget, notamment, sur le sujet. Si Twitter poursuit avec ces licenciements, ceux-ci surviendraient après ceux concernant environ 50 % des effectifs, initiés au début du mois de novembre. Maintenant que la plupart du personnel est parti et que, “au moins 1 200” employés sont sur le départ suite à l’ultimatum d’Elon Musk, il y a de quoi s’inquiéter pour la bonne tenue des opérations de la plateforme.

Il y a déjà des signes qui ne trompent pas. Ce week-end, certains utilisateurs ont remarqué que le système de protection du droit d’auteur ne fonctionnait plus. Dans un thread découvert par The Verge, quelqu’un a publié tout le film The Fast and the Furious : Tokyo Drift en quelque 50 tweets. Ce thread est resté sur la plateforme pendant environ 24 heures avant que le compte en question ne soit suspendu par Twitter.