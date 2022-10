Elon Musk aurait déjà ordonné un certain nombre de licenciements chez Twitter

Les licenciements arrivent chez Twitter. Ceux-ci pourraient être officialisés avant le 1er novembre.

Si l’on en croit The New York Times, Elon Musk aurait déjà ordonné un certain nombre de licenciements dans toute l’entreprise Twitter. Le multimilliardaire américain aurait demandé aux managers de commencer à préparer des listes d’employés à renvoyer. L’entreprise n’a pas souhaité répondre aux sollicitations d’Engadget sur le sujet.

Les licenciements arrivent chez Twitter

The Times n’a pas été en mesure de déterminer quelle proportion de la masse salariale est visée par cette vague de licenciements – mais certaines équipes seront plus affectées que d’autres. Avant de finaliser son rachat de l’entreprise à 44 milliards de dollars, Elon Musk avait déclaré aux investisseurs avoir l’intention de se séparer de pas moins de 75 % de la masse salariale de Twitter, composée de 7 500 personnes. Lors d’une réunion avec les équipes, Elon Musk aurait finalement déclaré ne pas vouloir se séparer d’autant d’employés.

Ceux-ci pourraient être officialisés avant le 1er novembre

Ces licenciements devraient être officialisés avant le 1er novembre. Ce timing pourrait donner à Elon Musk l’opportunité d’éviter de distribuer des actions aux employés partants. Selon The Times, ce genre d’indemnités “représente habituellement une portion significative” de la paie d’un employé. Bien qu’Elon Musk a partagé certains détails sur ce à quoi pourrait ressembler la modération sous sa direction, il est resté beaucoup plus évasif quant à ses projets vis-à-vis de l’équipe salariale.

Elon Musk s’est déjà séparé d’une partie de l’équipe de direction de Twitter, licenciant le PDG Parag Agrawal et le directeur financier Ned Segal le jour-même de son arrivée à la tête de l’entreprise. Selon The Guardian, ces initiatives devraient coûter au multimilliardaire américain au moins 120 millions de dollars en “parachutes dorés”.