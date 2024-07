Apple Plans : une version bêta désormais accessible sur le web

Pour l'instant, cela fonctionne seulement sur une gamme limitée d'appareils et de navigateurs.

TL;DR Apple Plans se développe au-delà de son application.

La disponibilité sur le web est pour le moment limitée.

Apple prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités, dont Look Around.

Apple Plans : une extension vers le web

Apple Plans, l’outil de cartographie de la firme de Cupertino, s’étend au-delà de son application d’origine pour s’aventurer sur le web, à l’instar de Google Maps. Cependant, il convient de noter que cette expansion n’en est pour l’instant qu’à sa phase bêta.

Élargir pour atteindre un plus grand public

L’accessibilité du service sur le web reste toutefois pour l’instant limitée. Sa disponibilité est variable selon la région, et seule la version anglaise de Plans est actuellement disponible sur le web. À l’heure actuelle, il est possible d’accéder à Apple Plans depuis Safari et Chrome sur Mac et iPad, tandis que les utilisateurs de PC Windows peuvent accéder au service via Chrome et Edge. La firme prévoit d’étendre l’expérience web à d’autres langues, appareils et navigateurs, mais pour l’instant, les utilisateurs d’iPhone devront continuer à utiliser l’application Plans.

Un passage vers des fonctionnalités enrichies

La version web d’Apple Plans inclut des directions, des guides et divers renseignements utiles pour les entreprises, tels que les « heures d’ouverture, critiques et autres informations utiles », ainsi que des actions telles que la commande de nourriture. À cette liste déjà fournie, Apple prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités, y compris Look Around, l’équivalent de Street View chez Google.

Une stratégie judicieuse d’évolution

Après avoir longtemps limité Plans à une application, Apple semble tenter de rivaliser avec Google sur son propre terrain. En effet, Google Maps permet depuis longtemps aux développeurs d’intégrer une section de carte sur des sites web. Apple prévoit ainsi de permettre aux développeurs de lier ses cartes sur le web pour offrir à leurs utilisateurs des directions de conduite, des informations sur les lieux et plus encore.

Cette expansion est une idée intelligente qui pourrait aider Apple Plans à atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs. N’oublions pas que la société avait déjà commencé à proposer une version web d’Apple Music, il y a plusieurs années.