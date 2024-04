Roku envisage de diffuser des publicités sur tout ce que vous branchez à ses télévisions

La société est en mesure de diffuser des publicités sur votre appareil tiers lorsque celui-ci est en pause, grâce à son brevet.

Tl;dr Roku envisage de diffuser des publicités sur des appareils tiers connectés à ses TV.

Une récente demande de brevet propose de montrer des publicités pendant une pause.

Utiliserait la technologie de reconnaissance de contenu automatique pour analyser l’écran.

Ceci pourrait aider à compenser les pertes financières dues aux ventes de matériel.

Un nouveau modèle publicitaire : Roku voit au-delà de ses propres écrans

Plus connu pour servir des publicités via sa propre plateforme, Roku pense désormais à aller plus loin. Selon une récente demande de brevet déposée, la société a l’idée d’inclure la diffusion de publicités lors de l’utilisation d’appareils tiers connectés à ses téléviseurs, élargissant ainsi son champ d’action publicitaire.

Pause pub avec Roku

L’idée est simple : profiter des moments de pause lorsque vous regardez un programme ou jouez à un jeu sur un appareil tiers pour diffuser une publicité. “Ceci impliquerait que si vous avez connecté un autre appareil de streaming ou une console – disons, une Apple TV, un Chromecast ou une PlayStation – à une TV Roku via HDMI, la société serait toujours capable de vous diffuser des publicités.” Si bien pensé, cela ne devrait pas impacter l’expérience utilisateur.

Reconnaissance automatique de contenu (ACR)

Préserver la pertinence est central pour la réussite de cette approche. Roku envisage d’analyser des images vidéo ou audio figées en utilisant la technologie de reconnaissance automatique de contenu (ACR) pour identifier ce qui est à l’écran. Ceci leur permettra de diffuser des publicités pertinentes basées sur les méta-données ou en fonction du type de dispositif tiers connecté.

Compenser les pertes hardware par la publicité

Cette innovation dans l’espace publicitaire pourrait aider Roku à compenser les pertes financières dues aux ventes de matériel. En 2023, Roku a enregistré une perte de 44 millions de dollars sur les ventes de smart TVs, un défi également rencontré par d’autres fabricants comme Samsung. “En revanche, les publicités et services ont généré 1,6 milliard de dollars de bénéfices pour Roku.” Si les utilisateurs acceptent cette forme de publicité, cette nouvelle approche pourrait potentiellement augmenter les revenus de Roku.

Il convient toutefois de souligner que toutes ces propositions restent à l’état de brevet, Roku pouvant très bien renoncer à l’idée sans la mettre en œuvre. L’avenir nous dira si ce modèle publicitaire sera idéal pour Roku et ses utilisateurs.