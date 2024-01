Les modèles Roku Pro haut de gamme sont équipés d’écrans Mini LED

L'entreprise prévoit de lancer sa première gamme de télévisions haut de gamme au printemps avec un prix inférieur à 1 500 dollars. Que peut-on attendre de ce nouveau produit sur le marché ?

Évolution de Roku dans le secteur des téléviseurs haut de gamme avec la série Pro

À l’occasion du CES 2024, Roku fait une entrée remarquée dans le domaine de la télévision haut de gamme, en dévoilant ses nouveaux modèles de la série Pro, dotés d’un éclairage de Mini LED pour améliorer la luminosité et le contraste, ainsi que d’une qualité audio supérieure.

Un partenariat avec TCL malgré une production autonome

Le virage vers la production autonome peut surprendre lorsqu’on sait que Roku a travaillé en collaboration avec TCL et d’autres marques pour la conception de “Roku TVs”, alimentées par le système d’exploitation Roku. Cependant, ce nouveau projet met en lumière le changement de cap de l’entreprise.

La technologie Mini LED au cœur de l’innovation

L’une des caractéristiques marquantes de ces téléviseurs est le rétroéclairage Mini LED de la série Pro, qui promet une nette amélioration de la qualité d’image comparativement aux modèles Select et Plus. Nous parlons ici de la possibilité de bénéficier de “zones d’assombrissement locales”, qui sont capables d’accroitre la luminosité et le contraste à des endroits spécifiques de l’écran.

Roku Smart Picture : une expérience utilisateur optimisée

En parallèle, Roku a annoncé l’introduction de fonctionnalités Smart Picture, intégrant une technologie d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, capable d’ajuster automatiquement l’affichage des Roku TVs en fonction du type de contenu visionné. Cela promet d’optimiser considérablement la façon dont les utilisateurs regardent leurs programmes favoris et de contôler le lissage de mouvement lors des films.