“Drive to Survive” version Formule E arrive sur Roku en janvier

La docu-série non scénarisée fera son grand retour pour une troisième saison sur sa nouvelle plateforme de streaming. Que nous réserve cette nouvelle saison ?

Tl;dr La troisième saison d’Unplugged sortira le 2 janvier 2024.

L’émission sera disponible sur la nouvelle plateforme de streaming de Formula E.

Elle présentera des moments marquants de la campagne Formula E 2022-23.

Les courses seront diffusées en direct sur Paramount+ et CBS.

Une nouvelle saison captivante approche

Amateurs de sport automobile, marquez le 2 janvier 2024 dans vos agendas. En plein cœur de l’hiver, un vent de chaleur soufflera sur la chaine Roku avec la sortie de la troisième saison du reality show non scénarisé de Formula E, Unplugged.

Un nouveau foyer de streaming pour Unplugged

Pour la première fois, l’émission sera disponible sur la nouvelle plateforme de streaming de Formula E, permettant aux fans du monde entier de la regarder aussi sur YouTube.

Plongée dans les coulisses du sport automobile

Cet opus d’Unplugged arrivera sur Roku juste avant le début de la dixième saison de la Formule E, prévu pour le 13 janvier avec l’E-Prix du Mexique. La saison dernière de Formule E a été riche en rebondissements, entre une course au titre qui s’est jouée jusqu’au dernier week-end et l’arrivée de la nouvelle voiture de course Gen3. Ces temps forts seront notamment mis en lumière dans les huit épisodes de la nouvelle saison.

Un accès illimité aux précédentes courses

Chaque course des neuf premières saisons est disponible en streaming sur le site web Formula E. Pour la saison 10, les courses seront également disponibles en streaming, mais une semaine après leur déroulement, en complément de leur diffusion en direct sur Paramount+ et CBS.