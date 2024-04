Nouveau visage généré par IA pour une vieille arnaque SEO

Des personnes malintentionnées utilisent des outils d'intelligence artificielle pour donner une fausse légitimité à des arnaques de création de liens.

Tl;dr Engadget victime d’un scam SEO courant.

Utilisation d’IA pour rendre fausses menaces juridiques plus crédibles.

Fausse firme d’avocats avec photos générées par IA repérée.

Nécessité d’une vigilance accrue face à l’usage mal intentionné de l’IA.

Fausse menace juridique : l’inquiétante utilisation de l’IA

Dans le monde numérique, les arnaques sont monnaie courante. Le site Engadget, par exemple, a été la cible d’une escroquerie SEO fréquente, dans laquelle un individu prétend être le propriétaire d’une image et exige un lien retour vers un site spécifique. Ce type d’arnaque a évolué : désormais, l’appui d’intelligences artificielles rend les faux avis de violation du droit d’auteur et les menaces de poursuites judiciaires plus crédibles.

Un faux cabinet d’avocats pourvu d’avocats fictifs

L’éditeur de Tedium, website reporté par 404Media, a récemment reçu une “notification d’infraction au droit d’auteur” par courriel d’un soi-disant cabinet d’avocats nommé Commonwealth Legal. Comme par le passé, l’expéditeur a réclamé une compensation pour l’usage d’une image correspondant à un de leurs clients. Cette fois-ci, un “lien visible et cliquable” vers un site dénommé “tech4gods” a été exigé.

Éclairage sur la supercherie par l’IA

L’éditeur, qui tire les images de son site d’un fournisseur libre de droits, a vérifié la demande. En inspectant le site de Commonwealth Legal, il a immédiatement noté que les images des avocats avaient été générées par intelligence artificielle. En effet, un regard vide, typique des photos créées par l’IA, inhabituel pour des portraits professionnels, apparaissait systématiquement.

De plus, une recherche inversée sur ces images mène à un site de création de photos d’avatars par IA. L’adresse du cabinet d’avocats est également suspecte, prétendant se situer au quatrième étage d’un immeuble qui n’est en réalité qu’une structure d’un seul étage, selon Google Street View.

Prudence face aux abus de l’IA

Cette affaire illustre comment des acteurs malveillants peuvent user de l’IA pour tromper et escroquer des individus. À l’ère des deepfakes et des arnaques sophistiquées, nous devons faire preuve de vigilance. Les outils tels que les moteurs de recherche d’images inversées sont nos alliés, mais ils ne sont pas infaillibles. Restons donc vigilants face à l’infrastructure croissante de ces technologies.