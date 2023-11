YouTube offre un streaming en 1080p de haute qualité à tous ses abonnés Premium

En outre, vous pouvez expérimenter une poignée de nouvelles fonctionnalités propulsées par l'IA. Qu'attendez-vous pour les essayer ?

Tl;dr YouTube Premium ajoute régulièrement des fonctionnalités et augmente ses prix.

La fonction “améliorée” de lecture en 1080p est maintenant accessible à tous les appareils.

YouTube commence à intégrer du contenu généré par IA dans l’expérience Premium.

YouTube offre divers avantages aux abonnés Premium, dont des essais de trois mois à Discord Nitro, Walmart+ et Game Pass pour PC.

Le passage de YouTube Premium à un niveau supérieur

Youtube Premium, en dépit de l’augmentation de ses tarifs au fil des années, se distingue par sa capacité à ajouter constamment de nouvelles fonctionnalités. Tout particulièrement, YouTube Music, qui a connu une série d’améliorations notables en 2023. Aujourd’hui, l’entreprise annonce une série de nouvelles fonctionnalités et d’offres expérimentales réservées à ses abonnés.

Une amélioration significative de la qualité vidéo

L’une des améliorations les plus significatives de YouTube Premium est la disponibilité universelle de sa fonction “améliorée” de lecture en 1080p. Initialement disponible uniquement pour iOS, elle est désormais accessible sur Android, le web et les smart TV. Selon YouTube, cette qualité de réglage offre un débit binaire amélioré qui contient plus d’informations par pixel. En outre, la fonction “reprenez où vous en étiez” qui permet de continuer à regarder une vidéo sur différents appareils a également été étendue aux tablettes et smart TV.

Introduction de l’IA dans l’expérience premium

Dans une démarche innovante et tournée vers le futur, YouTube commence à introduire du contenu généré par IA dans l’expérience Premium. Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a annoncé qu’elle testait des résumés de sections de commentaires générés par IA, ainsi qu’un chatbot capable de répondre aux questions des utilisateurs. Pour ceux intéressés par ces nouvelles technologies, YouTube leur offre la possibilité de tester ces fonctionnalités.

Des avantages supplémentaires pour les abonnés Premium

En plus de ces améliorations, YouTube propose également plusieurs avantages aux abonnés Premium. Parmi eux, des essais gratuits de trois mois à Discord Nitro, Walmart+ et Game Pass pour PC. À cela s’ajoutent une offre de quatre mois d’abonnement à l’application de méditation Calm et un “lot de butin en jeu” pour Genshin Impact.