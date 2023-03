Le prochain jeu du studio à qui l’on doit Genshin Impact arrive le mois prochain

Honkai: Star Rail, le prochain jeu du développeur de Genshin Impact s'offre une date de sortie. Rendez-vous le 26 avril prochain.

Dire que Genshin Impact est un jeu au succès planétaire est un doux euphémisme. Le studio HoYoverse a réalisé un titre très intéressant à bien des égards, et les joueurs l’ont bien compris, semble-t-il, puisqu’ils sont des millions à y jouer régulièrement. Aujourd’hui, certains fans du studio attendent avec impatience son prochain jeu. Et bonne nouvelle, ce dernier, baptisé Honkai: Star Rail, un RPG tactique au tour par tour dans un univers de space-fantasy, arrive le 26 avril.

Et comme si une bonne nouvelle ne suffisait pas, alors que HoYoverse avait seulement évoqué une sortie sur PC et mobile, le développeur a annoncé qu’une version PlayStation (PS5 et PS4) arrivera “ultérieurement”, sans davantage de précision sur la date, cela dit.

Bien que l’on ne sache pratiquement rien concernant ce Honkai: Star Rail, les joueurs pourront retrouver un système de combat au tour par tour dans un monde ouvert à la Breath of Wild, une recette déjà éprouvée dans Genshin Impact. Selon les différents trailers diffusés jusqu’à présent, ce devrait être un vrai spectacle visuel dans le style des anime japonais avec un ensemble de personnages mémorables.

Rendez-vous le 26 avril prochain

L’histoire, qui se déroule dans le même univers que Honkai Impact 3rd, suit un héros avec un Stellaron implanté en lui – une forme de vie mystérieuse qui répond au désir de la planète d’avancer – dans sa quête de la recherche de la vérité en ce qui concerne le “Cancer de tous les mondes”. Le jeu commence avec un niveau tutoriel sur la Station Spatiale Herta avant d’emmener le joueur sur la planète enneigée Jarilo-VI et divers autres mondes.

Ce jeu free-to-play utilisera le système de gacha – avec des loot boxes tant pour les items que les personnages – pour sa monétisation. Il est accessible aux joueurs de plus de 13 ans et sera proposé sur PC (en installation indépendante ou via l’Epic Games Store), iOS et Android. La version PS5 / PS4 arrivera plus tard.