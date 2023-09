L'offre YouTube Premium Lite sans publicité va disparaître. C'est fort dommage tant elle était intéressante.

Après le 25 octobre prochain, les utilisateurs YouTube qui paient l’offre Premium Lite devront payer davantage pour l’offre Premium complète s’ils ne veulent pas voir les publicités revenir, à moins, bien sûr, d’utiliser un quelconque bloqueur de publicités. La plateforme d’hébergement de vidéos a en effet pris la décision de mettre fin à cette offre, elle en a informé les utilisateurs concernés, précisant par ailleurs qu’elle développait d’autres déclinaisons, davantage en adéquation avec les retours des créateurs et des spectateurs.

YouTube n’avait jamais déployé son offre Premium Lite à tous les utilisateurs du monde, son accès restait limité à quelques pays du continent européen. La France n’y avait pas eu droit. Pour celles et ceux qui y avaient accès, c’était une très bonne option pur se débarrasser des publicités, d’autant plus que c’est le seul avantage offert par cette offre, pour seulement 6,99 € par mois. L’offre Premium “normale” supprime les publicités, mais embarque aussi YouTube Music, la possibilité de télécharger des vidéos pour un visionnage hors ligne, ainsi que la fonctionnalité permettant de regarder des vidéos en arrière-plan tout en utilisant d’autres apps. Des fonctionnalités bien plus nombreuses, certes, mais un tarif bien plus onéreux, à 12,99 €.

C’est fort dommage tant elle était intéressante

Le site offre aux abonnés actuels un mois complet d’abonnement à l’offre Premium standard sans surcoût, et ce, même s’ils en ont déjà fait l’essai par le passé. Une tentative pour les convaincre de passer à l’offre la plus haut de gamme. Ces abonnés à YouTube Premium Lite peuvent donc, soit annuler leur abonnement dès à présent, soit attendre que leur abonnement soit annulé avant de pouvoir profiter de cette offre. Mais si l’on en croit les réponses des utilisateurs désespérant de la suppression de cette offre Lite sur Reddit, ils devraient être nombreux à ne pas vouloir payer presque deux fois plus cher simplement pour regarder leurs vidéos sans la moindre publicité.