Comment télécharger des vidéos YouTube sur Android

Télécharger des vidéos sur YouTube est possible via l'abonnement payant Premium. Mais ce n'est pas la seule et unique option. Voici comment procéder.

YouTube a été pensé et conçu pour le streaming, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible de profiter de la plateforme sans connexion à internet. Télécharger des vidéos YouTube est parfait pour ces moments où vous n’êtes pas connecté(e), justement, ou lorsque vous voulez sauvegarder une vidéo sur votre téléphone. Le plus simple pour ce faire est de s’abonner à YouTube Premium, mais vous n’êtes pas obligé(e) de payer pour profiter de cette fonction.

Bien sûr, si vous écoutez Google, vous pourriez penser autrement. L’entreprise interdit sur le Play Store les outils qui permettent de télécharger des vidéos sans abonnement Premium, ce que peut donner à penser qu’il est impossible de télécharger des vidéos YouTube sur Android gratuitement. La chose est pourtant possible, en installant une app directement via son fichier APK. Il y en a plusieurs qui permettent cette fonctionnalité, mais la plus populaire, la plus recommandée aussi, est TubeMate.

Si vous voulez télécharger des vidéos avec un abonnement YouTube Premium, il suffit d’aller sur la vidéo en question, puis trouver le bouton télécharger. En cliquant dessus, le téléchargement va démarrer automatiquement sur votre appareil, vous permettant d’en profiter quand vous le voudrez, où que vous soyez.

Bien sûr, cela nécessite de payer 12,99 € par mois, ce qui n’est pas donné, a fortiori quand il est possible de télécharger gratuitement partout ailleurs.

Utiliser TubeMate ou toute autre app du même genre va à l’encontre des conditions d’utilisation du service YouTube. Télécharger des vidéos avec TubeMate ou n’importe quelle autre app tierce se fait à vos risques et la pratique n’est pas recommandée si vous souhaitez rester dans le cadre de YouTube.

Cependant, YouTube n’a pas pour habitude de faire respecter ces règles manu militari, si l’on peut dire. Autrement dit, vous ne risquez pas grand-chose à le faire. N’allez cependant pas charger sur la plateforme du contenu sous copyright que vous auriez téléchargé sur votre appareil Android. YouTube a l’habitude de traquer ce genre d’activité. Si vous téléchargez des vidéos gratuitement, gardez-les sur votre appareil.

Pour commencer, téléchargez et installez TubeMate. Vous devrez certainement activer le sideloading sur votre appareil Android pour pouvoir le faire.

Une fois l’app installée, ouvrez TubeMate et cherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger. Vous devriez voir un bouton de téléchargement vert. Tapotez dessus, puis sélectionnez le format et la qualité désirés. Vous pourrez ensuite accéder aux vidéos téléchargées via la Liste des téléchargements, laquelle est accessible en tapotant sur le menu avec les trois petits points et en sélectionnant Liste des téléchargements dans le menu déroulant.