Comment télécharger de la musique depuis YouTube. L'opération est simple, selon votre plateforme, mais il n'y en a qu'une seule qui soit totalement officielle et légale.

YouTube compte parmi les meilleures sources de musique sur Internet. Non seulement le service dispose d’une énorme collection de titres, mais il a aussi des pistes que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Si vous voulez télécharger de la musique depuis YouTube pour l’écouter quand bon vous semble, sans connexion, voici vos options.

Télécharger de la musique de YouTube en s’abonnant à YouTube Premium

La méthode la plus fiable pour ce faire est de payer le service. Vous pouvez obtenir YouTube Premium pour 12,99 € par mois ou vous abonner à YouTube Music Premium à 10,99 € par mois. Ce sont des services bien distincts : YouTube Premium contient YouTube Music Premium, mais la réciproque n’est pas vraie. Les deux services vous permettent de télécharger de la musique depuis YouTube, entre autres choses, comme supprimer les publicités. YouTube Premium propose aussi des fonctionnalités tierces pour sa propre plateforme. Si vous ne voulez que la musique, vous pouvez économiser quelques euros en optant pour YouTube Music Premium.

Toutes les autres méthodes pour télécharger de la musique depuis YouTube ne sont pas officielles et peuvent enfreindre les conditions d’utilisation du service, mais YouTube ne fait pas grand-chose pour vous en empêcher. De plus, sachez qu’en utilisant un outil non officiel, vous pouvez compromettre la sécurité de votre appareil si l’app est conçue par des développeurs malveillants. Faites vos recherches avant d’installer quoi que ce soit. Ceci étant dit, voici quelques options intéressantes.

Télécharger de la musique de YouTube sur Android

Si vous avez un smartphone Android, vous pouvez essayer NewPipe. Vous devez activer le sideloading sur votre téléphone pour l’installer. Une fois installée, vous verrez un bouton de téléchargement sur chaque vidéo YouTube. Quand vous tapotez dessus, sélectionnez Audio pour ne télécharger que la piste audio.

Télécharger de la musique de YouTube sur iPhone

Sur un iPhone, la meilleure méthode pour télécharger de la musique depuis YouTube reste de passer par l’app Raccourcis d’Apple. Après l’avoir installée, récupérez le raccourci JAYD et vous pourrez sélectionner l’option Download Audio pour n’avoir que l’audio, sans la vidéo.

Télécharger de la musique de YouTube sur son ordinateur

Sur ordinateur, portable ou non, vous pouvez utiliser l’app 4K YouTube to MP3 pour récupérer la musique depuis YouTube. Il suffit de copier-coller l’URL YouTube dans l’app et cette dernière s’occupe de tout. Elle va télécharger la musique en MP3 par défaut, mais vous pouvez changer le format en M4A ou OGG si vous préférez.

La version gratuite vous autorise 15 téléchargements par jour, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs. Pour en faire davantage, il faut acheter une licence permanente à 15 $.