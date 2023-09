YouTube teste des petits jeux sur desktop et mobile. Faut-il y voir le début d'une expérience digne de ce nom ?

YouTube lance une plateforme dans son app proposant de petits jeux vidéo, ajoutant ainsi une nouvelle manière d’interagir avec le contenu sur son service d’hébergement de vidéos. Il ne s’agit pas là d’une quelconque expérience de cloud gaming, mais plutôt d’un petit à-côté vivant à l’intérieur du site de vidéos.

Il s’agit en tous les cas, pour l’instant tout du moins, d’une offre expérimentale, accessible à un nombre restreint de participants. Comment savoir si vous en faites partie ? Ouvrez tout simplement YouTube et cherchez un onglet “Playables” (“Jouable”) à côté du contenu dans la page d’accueil. Pour celles et ceux qui y ont accès, les jeux sont jouables sur le site desktop comme sur les appareils mobiles.

À l’heure actuelle, Google ne fournit pas de liste des titres disponibles, mais 9to5Google rapporte qu’il y a un jeu baptisé Stack Bounce qui consiste à faire passer une balle à travers des anneaux via des clics au bon moment. Si ce titre vous semble familier, c’est très probablement parce que Stack Bounce était déjà offert sur le service Google GameSnacks.

Faut-il y voir le début d’une expérience digne de ce nom ?

Par ailleurs, déplacer une balle en 3D ici ou là est loin d’être le genre de jeux que Google Stadia pouvait offrir avant de fermer ses ports, mais la firme de Mountain View précise que le système sauvegardera tout de même votre progression, accessible via l’onglet “Historique”. Autrement dit, des expériences plus complexes pourraient arriver dans un futur plus ou moins proche dans la mesure où il n’y pas vraiment de progression à sauvegarder lorsque l’on se contente de déplacer une balle rebondissante à travers des anneaux. Pour le moment, en tous les cas, il s’agit d’un regroupement de mini-jeux.

YouTube n’est pas le seul service de streaming vidéo à tenter l’expérience du cloud gaming. Netflix a sensiblement poussé en ce sens ces dernières années, et plus récemment étendu ses services sur certains smart TV et ordinateurs. Même TikTok s’essaie aux petits jeux natifs, en plus de proposer ses concours en direct avec des lots.