Plus de 100 millions d’abonnés pour les services payants de YouTube : Music et Premium

Une fois que vous avez fait l'expérience d'une utilisation sans publicités, il est difficile de revenir en arrière.

YouTube décroche un nouveau record

YouTube atteint un nouveau sommet dans le secteur du streaming, enregistrant plus de 100 millions d’utilisateurs des services Music et Premium à partir de janvier, y compris ceux qui sont en période d’essai gratuite. Cela représente une augmentation de 20 millions de membres en un peu plus d’un an et le chiffre a même doublé depuis septembre 2021.

Une croissance malgré une augmentation de tarifs

Cette croissance s’est produite malgré une augmentation de 2$ par mois pour le service Premium qui a été mise en œuvre l’été dernier. Il n’est pas clair combien de personnes utilisent réellement YouTube Music (Premium donne accès à ce service).

Confrontation avec Spotify et Apple Music

Cependant, quel que soit l’angle d’observation, le service de musique en streaming possède significativement moins d’utilisateurs payants que Spotify, qui en avait 220 millions à la fin septembre. Apple ne divulgue pas le nombre d’abonnés à Apple Music. Le dernier nombre ferme donné pour le service était de 60 millions d’abonnés en 2019.

YouTube Premium, un service distinct

Néanmoins, la comparaison entre le service payant de YouTube et ceux d’Apple Music et Spotify Premium n’est guère équivalente. YouTube Premium est une offre à part avec ses propres avantages. Après avoir goûté à une expérience sans publicités grâce à la version Premium, il peut être difficile de revenir à la version gratuite. “La possibilité de télécharger des vidéos pour les visionner hors ligne sans avoir à recourir à des solutions de contournement et la fonction de lecture en arrière-plan sont toutes deux très utiles”. YouTube Music est simplement un avantage supplémentaire pour de nombreux membres.