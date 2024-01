Apple Music : comment télécharger sa musique pour l’écouter hors ligne

Apple Music permet de télécharger sa musique pour l'écouter hors ligne. La procédure est simple et cela peut être très utile. Explication.

Si vous avez un abonnement Apple Music, vous avez peut-être passé un certain temps à créer vos playlists pour pouvoir accéder facilement et rapidement à vos chansons et albums favoris. Avoir ainsi la musique que l’on aime au bout des doigts est appréciable, mais il peut être difficile d’en profiter si vous allez dans un endroit sans accès à internet. La prochaine fois que vous devrez vous rendre quelque part sans connexion digne de ce nom, n’hésitez pas à utiliser la fonction de téléchargement d’Apple Music pour profiter de votre musique hors ligne.

Si vous voulez télécharger des chansons d’Apple Music et en profiter hors connexion, vous devez d’abord les ajouter à votre bibliothèque. Vous pouvez faire cela en recherchant la chanson, l’album, la playlist ou la vidéo que vous souhaitez ajouter et rester ensuite appuyé jusqu’à voir apparaître différentes options.

Là, tapotez sur Ajouter à la bibliothèque, ce qui va enregistrer la piste dans votre bibliothèque Apple Music. Avant de pouvoir télécharger vos chansons, cependant, Apple indique qu’il faut aussi activer la Synchronisation de la Bibliothèque dans l’app Apple Music. Pour ce faire, allez dans l’app Réglages sur votre iPhone et trouvez Musique pour activer ladite option. Retournez alors dans l’app Apple Music et commencez à télécharger votre musique.

Une fois qu’un élément est enregistré dans votre bibliothèque, vous pouvez parcourir cette dernière dans l’app Apple Music et ensuite sélectionner la playlist, la chanson, l’album ou la vidéo que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez alors soit toucher et rester appuyé sur le contenu désiré, puis tapotez sur le bouton Télécharger, soit utiliser l’icône en forme de flèche vers le bas en haut de la liste des albums et playlists pour les télécharger.

Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez aller dans la section Téléchargements de votre bibliothèque pour visualiser tout ce que vous ainsi enregistré sur votre appareil.