Clicks aspire à relancer la tendance des étuis clavier pour iPhone

Il se connecte à l'iPhone via son port sans occuper une quelconque partie de son écran.

Tl;dr Clicks présente un nouvel accessoire iPhone avec clavier physique.

Le clavier se connecte via le port Lightning ou USB-C de l’iPhone.

Créé par Michael Fisher et Kevin Michaluk, experts en tech.

Disponible à l’achat en février au prix de 139 dollars.

Renverser la vapeur technologique

Revivez l’époque où vos doigts pianotaient sur un clavier physique grâce à un nouvel accessoire iPhone dévoilé par Clicks, une entreprise basée au Royaume-Uni. En effet, lors du CES 2024 à Las Vegas, Clicks a présenté un boîtier couplé à un clavier physique, une innovation qui permettra à ceux qui regrettent les téléphones BlackBerry de bénéficier d’une expérience de frappe plus tactile.

Un clavier qui préserve l’écran

Le clavier, situé en bas du boîtier, n’encombre aucunement l’écran, conservant ainsi une “vision complète de ce qui est affiché”. Il ne couvre aucune partie du téléphone, mais rallonge légèrement sa longueur. Le clavier se connecte à l’iPhone via son port Lightning ou USB-C, sans nécessiter de connexion Bluetooth ou de batterie supplémentaire.

Adieu aux soucis de charge

Cet ajout innovant permet même l’utilisation de raccourcis clavier pour naviguer sur l’appareil sans toucher l’écran tactile. Bien entendu, vous pouvez toujours recharger votre iPhone comme vous en avez l’habitude. L’intégration d’un rétro-éclairage permet également l’utilisation du clavier dans l’obscurité.

Un produit conçu par des experts

Michael Fisher (MrMobile) et Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin), les fondateurs de Clicks et créateurs de contenu à succès, ont déclaré que le clavier pour iPhone avait été conçu par “une équipe de rêve de vétérans de l’industrie technologique”. D’après eux, une grande attention a été portée à la disposition du clavier et aux sensations des touches pour créer une expérience ergonomique pour les utilisateurs d’iPhone.