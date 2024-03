Le premier micro-cravate sans fil de Shure propose une connexion directe à votre téléphone sans récepteur

Il vous faudra toujours un récepteur pour enregistrer, sauf si vous utilisez l'application mobile de Shure.

Tl;dr Shure lance son système de micros MoveMic, un outil créatif sans fil.

Le système offre une transmission sans fil directe à votre téléphone.

Cela ne fonctionne qu’avec les applications MOTIV de Shure, limitant la polyvalence.

Comparé à la concurrence, l’offre de Shure est plus coûteuse.

Le MoveMic de Shure : Un nouvel outil haut de gamme pour les créateurs

Shure, une société audio de renom, a récemment dévoilé son entrée dans l’espace des micro-cravates sans fil conçus pour les créateurs de contenu nommée le MoveMic. Cette initiative, bien qu’arrivant plus tard que prévu, vient s’inscrire dans une niche de plus en plus encombrée, comptant parmi ses concurrents les systèmes Wireless Go de Rode et plusieurs itérations du Mic DJI.

Transmission directe sur téléphone : Une particularité du MoveMic

La plupart des produits dans ce créneau nécessitent un récepteur pour votre téléphone. Cependant, Shure offre une fonctionnalité singulière : la “transmission sans fil directe à votre téléphone”. Cette option est intéressante, mais n’est pas sans limites. Il faut nécessairement utiliser les applications MOTIV de Shure, disponibles sur iOS et Android. Pour certains, cela risque de ne pas être idéal.

Des caractéristiques techniques fines… à un coût

Pour ceux qui recherchent une utilisation plus polyvalente (enregistrement avec caméras, ordinateurs et applications tierces), il faut se tourner vers le MoveMic Receiver. Discret et élégant, le MoveMic a été conçu pour se glisser derrière les vêtements. Pesant 8.2 g et mesurant 46 x 22 mm, il est résistant aux éclaboussures et aux averses grâce à sa certification IPX4.

Mais cette technicité a un prix. Le modèle monovoie coûte $249, le modèle bivoie (incluant deux micros) grimpe à 349 $, et un ensemble avec deux micros et un récepteur atteint 499 $. À titre de comparaison, le système équivalent de Rode et DJI sont proposés respectivement à 299 $ et 349 $.

En misant sur son image de marque et l’apparence plus discrète de son MoveMic, Shure semble vouloir justifier le coût supplémentaire. Néanmoins, les créateurs et journalistes vidéo auront à peser le pour et le contre avant de se décider. Leur volonté de payer une prime pour ces caractéristiques supplémentaires sera déterminante.