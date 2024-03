Apple écope d’une amende de près de 2 milliards d’euros par l’UE pour “blocage” des applis musicales alternatives

Il s'agit de la troisième plus grosse amende infligée par l'UE, et c'est aussi la première à l'encontre d'Apple.

Tl;dr Apple est condamnée à payer 1,8 milliard d’euros par l’UE.

L’amende concerne la limitation des applications de streaming musicales alternatives.

La sanction intervient après une plainte de Spotify en 2020.

Apple prévoit de faire appel de la décision.

Une amende record pour Apple

Dans une tournure inattendue, la Commission Européenne a officiellement infligé une amende à Apple d’une somme largement supérieure à celle anticipée. Apple doit verser 1,8 milliard d’euros pour avoir limité l’accès aux applications de streaming musical alternatives sur son App Store. C’est la première fois que l’UE sanctionne Apple, et cette amende est la troisième plus importante jamais annoncée par l’organisation.

L’enquête qui a mené à la sanction

Cette condamnation est le résultat d’une enquête lancée en 2020, suite à une plainte de Spotify. Spotify accusait Apple d’avoir développé des pratiques pour limiter l’usage de ses services, du fait de la concurrence sur iTunes et Apple Music. La Commission a confirmé les allégations de Spotify : Apple a en effet interdit aux développeurs d’applications musicales de fournir aux utilisateurs iOS des informations complètes sur les services d’abonnement musicaux alternatifs et moins chers disponibles hors de son application.

Les pratiques anticoncurrentielles d’Apple

Selon l’enquête, la société de la pomme a également empêché les développeurs de mentionner les prix des abonnements disponibles sur internet, ou la différence de prix entre les achats au sein et à l’extérieur de l’application. Les développeurs ont également été privés de la possibilité d’inclure des informations sur ou des liens vers des pages d’achat d’abonnements alternatifs sur leurs sites web ou dans leurs emails. Ces pratiques, qualifiées d’anti-steering, sont illégales selon les lois antitrust de l’UE. Elles ont été menées par Apple durant presque dix ans et pourraient avoir conduit les utilisateurs iOS à payer leurs abonnements de streaming musical plus cher que nécessaire.

Face à l’annonce de la sanction, Apple a prévu de faire appel. En février, des rumeurs évoquaient une amende de 500 millions d’euros liée aux politiques antitrust de l’App Store – soit moins du tiers du montant final. La Commission Européenne a signifié que cette amende a été fixée à 1,8 milliard d’euros pour dissuader Apple de réitérer ses actions.