Nouveauté : Annotez vos Google Docs à la main sur Android !

Google Docs innove avec une fonctionnalité d’annotation

Google Docs, l’outil de traitement de texte en ligne bien connu, déploie une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d’annoter des documents comme on le ferait avec un stylo et du papier. Cette mise à jour, annoncée lors du Mobile World Congress 2024, est une avancée significative pour les utilisateurs Android qui pourront utiliser leur doigt ou un stylet pour rédiger des notes, surligner du texte et entourer des mots en toute liberté.

Le renforcement de la productivité sur les appareils Android

Selon Google, cette fonctionnalité sera opérationnelle sur les tablettes et les smartphones Android, y compris les modèles pliables. De quoi augmenter sensiblement leur potentiel de productivité. Ce sera également une manière plus fluide de signer des documents numériques.

Un arc-en-ciel d’options de couleurs

Cerise sur le gâteau, les utilisateurs Android pourront choisir parmi plusieurs couleurs de stylos et de surligneurs avec cet outil d’annotation de Google Docs. Un bon point pour les amateurs de prises de notes colorées.

Le bémol : le manque de conversion du texte manuscrit

Toutefois, la seule chose qui semble manquer dans cette mise à jour est la capacité de convertir l’écriture manuscrite en texte numérique. Cette fonction serait très utile pour des tâches d’écriture plus conséquentes. À ce propos, Apple semble avoir quelques longueurs d’avance, cette fonctionnalité étant déjà disponible pour les utilisateurs de l’Apple Pencil sur plusieurs de ses applications de productivité natives pour iPad, comme Pages et Numbers.