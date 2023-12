Quel Apple Pencil est fait pour vous ?

Apple propose pas moins de trois modèles différents d'Apple Pencil. Et pour choisir, ce n'est pas qu'une question de tarif. Explication.

L’Apple Pencil est lié à un étui clavier qui est l’accessoire incontournable de l’iPad. Grâce à lui, votre iPad devient un notebook, un sketchbook et une tablette à dessin, et vous trouverez tout un tas d’usages pour le Pencil. Mais la situation se complique lorsque vous voulez acheter l’un de ces stylets. Apple vend actuellement trois Apple Pencil pour l’iPad, dont le plus récent, en USB-C. Et ce n’est pas uniquement une question de prix. Chaque modèle n’est compatible qu’avec une sélection précise d’iPad. Impossible donc d’acheter le modèle le plus onéreux en espérant qu’il fonctionnera avec votre tablette. Il vous faut absolument un stylet compatible.

Apple Pencil (1ʳᵉ génération)

C’est le tout premier Apple Pencil, et contrairement aux autres produits de première génération, la firme de Cupertino le vend toujours. Vendu 119 €, il vaut son tarif. Il réagit à l’inclinaison et la pression. En théorie, cela vous permet de dessiner et d’écrire sur votre iPad de manière très similaire à ce que vous faites avec un vrai crayon et une feuille.

Pour la recharge, il faut retirer l’embout et y brancher un câble Lightning. Pour charger le Pencil, branchez simplement l’autre extrémité sur la base de votre iPad. Plutôt étrange, et cela peut causer quelques soucis au quotidien.

Bien que nombre de fonctionnalités manquent à l’appel par rapport aux modèles plus récents, c’est la seule option pour de nombreux possesseurs d’iPad dans la mesure où il n’est compatible qu’avec les :

iPad Pro 12,9 pouces (1ʳᵉ et 2ᵉ générations)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad Air (3ᵉ génération)

iPad mini (5ᵉ génération)

iPad (6ᵉ, 7ᵉ, 8ᵉ et 9ᵉ génération)

L’iPad de 10ᵉ génération peut utiliser ce Pencil, mais, pour la première fois, il est compatible avec un autre modèle.

Apple Pencil (2ᵉ génération)

Trois ans après le premier Apple Pencil, Apple introduisait l’Apple Pencil 2ᵉ génération. Ce Pencil représentait une excellente mise à jour par rapport à l’original. Il se synchronise et se charge par magnétisme et lorsque vous ne l’utilisez pas, vous le fixez simplement au côté de l’iPad. Dès que vous en avez besoin, il est chargé et prêt à l’utilisation.

Mais il offre aussi des nouveautés fonctionnelles. Vous pouvez tapoter deux fois sur le Pencil pour naviguer entre les outils de dessin et d’écriture et si vous avez un iPad Pro M2, vous verrez un aperçu de la marque de votre Pencil avant de toucher l’écran. De plus, Apple peut graver ce stylet pour vous. C’est le seul modèle qui a droit à ce service.

Avec un tarif public de 149 €, c’est un accessoire onéreux et, pendant longtemps, ce fut le seul Apple Pencil compatible avec les iPad suivants :

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (1ᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ génération)

iPad Air (4ᵉ et 5ᵉ génération)

iPad mini (6ᵉ génération)

Apple Pencil (USB-C)

Ce Pencil est le dernier-né de chez Apple, présenté comme “l’Apple Pencil le plus abordable”. Apple le propose à 95 €, le tarif public le plus bas pour un Apple Pencil. Mais pour ce tarif, la firme de Cupertino a dû faire un certain nombre de concessions.

Au premier abord, ce Pencil semble identique à l’Apple Pencil de deuxième génération. Il se connecte même magnétiquement à votre iPad, contrairement au Pencil de première génération. Grande différence, la pièce amovible sur le haut, qui révèle le port USB-C pour la recharge. Un design étrange, qui rend la recharge moins intuitive que sur les autres modèles.

Ce Pencil se connecte magnétiquement à l’iPad, mais ne se recharge pas ainsi. De plus, il ne réagit pas à la pression ni au double tapotement pour changer d’outils. Un manque qui se ressent beaucoup à l’usage au quotidien.

Pour la première fois, cependant, Apple offre à certains possesseurs d’iPad le choix entre deux Apple Pencil. Le modèle USB-C est compatible avec tous les iPad qui peuvent profiter du Pencil deuxième génération, ainsi qu’avec l’iPad 10ᵉ génération. Voici la liste complète :

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (1ᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ génération)

iPad Air (4ᵉ et 5ᵉ génération)

iPad mini (6ᵉ génération)

iPad (10ᵉ génération)

Cela signifie que vous pouvez économiser 50 € pour un Pencil compatible avec votre iPad, si ces concessions ne vous gênent pas. Pour les possesseurs d’iPad 10ᵉ génération, la décision est similaire : vous pouvez économiser 30 € en optant pour ce modèle par rapport à celui de première génération. Et vous n’aurez pas à acheter un adaptateur USB-C pour recharger votre Pencil avec votre iPad.

Quel Pencil est fait pour vous ?

Si vous avez un iPad compatible uniquement avec le Pencil première génération, le choix est simple. Si vous avez deux options, le modèle USB-C ou celui de deuxième génération, vous devez prendre une décision.

Et là, il vaut probablement mieux opter pour le modèle de deuxième génération. La recharge magnétique à elle seule peut justifier l’achat par rapport à la version USB-C. De plus, les magasins proposent souvent de modèle à un tarif préférentiel.

Si vous cherchez l’option la plus abordable, alors c’est l’Apple Pencil USB-C qu’il vous faut, mais un Apple Pencil 2ᵉ génération en promotion vous satisfera bien mieux.