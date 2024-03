Comment obtenir Spotify Premium

La version payante Spotify Premium est nécessaire si vous écoutez souvent de la musique sur le service. Mais comment souscrire ? Ce n'est pas clair sur iOS. Voici donc comment procéder.

L’offre gratuite de Spotify est suffisante si vous écoutez de la musique de manière occasionnelle, mais plus vous utilisez le service, plus vous aurez envie de passer à l’offre payante. Bien qu’il existe des méthodes pour supprimer les publicités sur Spotify, vous ne pourrez pas profiter de votre musique en mode hors-connexion sur l’offre gratuite. Spotify Premium propose aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d’écouter de la musique à plusieurs, des formats audio de meilleure qualité et une option pourtant très basique, lire les chansons dans l’ordre de votre choix. Si vous le souhaitez, voici donc comment passer à Spotify Premium.

Pourquoi Spotify éviter les achats in-app sur votre iPhone

Avant de payer, il convient de comprendre pourquoi Spotify Premium ne peut être acheté via l’application iPhone. Lorsque vous achetez un abonnement sur la majorité des apps sur votre iPhone, Apple prélève une commission de 30 % au développeur de l’app en question. Cette commission peut être réduite dans certains cas, comme lorsque vous êtes abonné(e) depuis plus d’un an, ou si le développeur est considéré par Apple comme étant une “petite entreprise”.

Spotify est bien trop grand pour entrer dans ce cas de figure, et l’entreprise estime qu’Apple ne devrait pas prélever la moindre commission sur ces transactions, alors la société a décidé de ne proposer aucun achat intégré sur son app iPhone. Les directives d’Apple interdisent aux développeurs de proposer des liens vers des sites tiers pour la facturation, ou même de mentionner que vous pouvez souscrire à un abonnement en dehors de l’App Store. C’est pour cela que Spotify n’indique pas de manière claire où vous pouvez obtenir un abonnement Premium au service.

Pour acheter Spotify Premium, il faut se rendre sur le site de l’entreprise. Allez sur la page d’inscription à Spotify Premium et sélectionnez l’offre qui vous convient. Une fois que vous avez choisi l’offre, inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre compte Spotify. Vous pouvez remplir les détails demandés, saisir vos données de paiement et devenir un abonné Spotify Premium.

Si vous changez d’avis, vous pouvez facilement et rapidement annuler votre abonnement Spotify Premium et même supprimer votre compte.