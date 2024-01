Le président de Xbox juge le plan d’Apple pour l’App Store en UE comme “un pas dans la mauvaise direction”

Les détracteurs d'Apple dénoncent les modifications apportées par l’entreprise pour se conformer à la Législation sur les marchés numériques de l'UE.

Pour se conformer à la Législation sur les marchés numériques (DMA) de l’Union Européenne qui entrera pleinement en vigueur le 7 mars prochain, Apple a récemment annoncé des modifications de son App Store. Ces changements ont rapidement suscité des critiques.

En effet, Spotify a vivement critiqué les mesures d’Apple, les qualifiant de “farce totale“. Microsoft avec sa Xbox, n’est pas restée silencieuse. En réponse à un post de Daniel Ek, CEO de Spotify, concernant les changements chez Apple, la présidente de Xbox, Sarah Bord, a affirmé que la nouvelle politique d’Apple est un “pas dans la mauvaise direction“.

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6

